Челябинцы одними из первых в этом году увидят федеральную фотовыставку «Один день из жизни России»

МТС и «РУСС ПРЕСС ФОТО» откроют фотовыставку «Один день из жизни России» в Челябинске, созданной в рамках творческо-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Познакомиться с фотопроектом можно бесплатно с 19 апреля по 10 мая – в день открытия автор фотовыставке проведет для гостей эксклюзивную экскурсию и мастер-класс по репортажной фотосъемке.

Фотовыставка включила в себя несколько сотен снимков, сделанных в один и тот же день в разных уголках нашей страны. 340 профессиональных фотографов от Курил до Калининграда и от Мурманска до Краснодара запечатлели жизнь России во всем ее многообразии – географическом, национальном и природном. Собранные воедино снимки астраханских рыбаков, полярных пограничников, московских театралов, студентов и предпринимателей, солдат и пенсионеров, пейзажи бескрайней страны дают образ современной России. Среди кадров, вошедших во всероссийскую выставку, также есть работы южноуральских фотографов.

Творческим куратором выставки выступил Василий Прудников – российский фотограф, фотожурналист, издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО», член Союза Журналистов РФ и мастер проекта МТС «Поколение М».

Главная идея фотовыставки – сделать срез жизни людей по всей стране за один день в формате фоторепортажа — родилась в 80-х годах прошлого века. Съёмки проекта «День из жизни Советского Союза» зарубежными и советскими фотографами прошли 15 мая 1987 года. Через тридцать лет культурный проект «РУСС ПРЕСС ФОТО» решил повторить этот творческий эксперимент и запечатлеть уже современную Россию.

Открытие фотовыставки 19 апреля 2021 года:

17:00-18:30 — Творческая встреча с Василием Прудниковым, лекция о репортажной фотосъемке на примере фотопроекта «Один день из жизни России»

Место проведения: Торговый город «Алмаз», мягкий кинотеатр.

Вход свободный, необходима предварительная регистрация

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта - сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе, международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О культурном проекте «РУСС ПРЕСС ФОТО»

АНО «Культурный проект РУСС ПРЕСС ФОТО» – некоммерческая организация, направленная на популяризацию и поддержку отечественной школы фоторепортажа, освещение истории и создание архива современной российской фотожурналистики. В деятельности организации входят проведение фотовыставок, издание фотоальбомов, организация семинаров, творческих встреч с легендарными фоторепортерами. Russpressphoto.ru

Василий Прудников – куратор проекта, директор «РУСС ПРЕСС ФОТО», фотограф, фотожурналист, член Союза Журналистов РФ. Издатель, куратор фотовыставок, автор и руководитель Культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО». Организатор выставочного проекта «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ. Фотографии российских и советских лауреатов конкурса WorldPressPhoto 1955-2019», который был показан в пятнадцати городах России, а также в США, Голландии, Словакии. Преподаватель авторских фотокурсов (пленочная фотография, искусство портрета, лекции по истории отечественной фотожурналистики).