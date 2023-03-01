Челябинцы раскрасили солнцем любимый город

В масляничные выходные, 25 и 26 февраля, в Челябинских парках состоялись флешмобы "Раскрась солнцем Челябинск", организованные радио "Олимп".

Жителям и гостям города предложили прийти в одежде желтого цвета на "Масленицу с Олимпом" в Парк Гагарина, Сад Победы и Каток рекордов Радио ОЛИМП в парке им. Терешковой. Все, кто выполнил задание, получили подарки от радиостанции и возможность выиграть главные призы.

Около 800 участников, посетивших праздник в одежде с элементами цвета солнца, зарегистрировались во флешмобе и, затаив дыхание, ждали розыгрыша в понедельник, 27 февраля, утром в прямом эфире шоу "Утро на Олимпе" на 104.5 FM. Ведущие Арина Сергеева и Рома Прецер определили обладателей сертификатов на развлечения и гаджетов от Сети магазинов "Всё сам +".

Главный подарок – семейный тур в отель "Smolinopark" выиграла семья Кошевых. Счастливые Екатерина и Павел вместе с двумя сыновьями и лапочкой дочкой проведут незабываемые 3 дня в чудесном отеле на берегу озера, с вкуснейшим питанием в ресторане и тематической развлекательной программой.

А горожанам так понравился флешмоб, что одежду с элементами желтого цвета они готовы носить без повода, добавляя яркости и оптимизма в каждый день. Радио Олимп с большим удовольствием поддерживает эту инициативу и объявляет продолжение конкурса "Раскрась солнцем Челябинск"! Челябинцам предлагают выложить фото в жёлтом на фоне нашего города под специальным постом в группе Радио Олимпво вконтакте и выиграть очередную порцию подарков этой весной.