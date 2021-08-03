Челябинцы смогут вернуть часть средств, потраченных на занятия спортом

В России вступил в силу закон о налоговом вычете за занятия спортом - вернуть можно будет 13% от потраченных средств, но не более 120 тысяч рублей.



Воспользоваться налоговым вычетом можно будет с 2022 года. Сделать это смогут не только посетители фитнес-центров, бассейнов и других спортивных площадок, но и родители, чьи дети занимаются в спортивных секциях.

«Спортивный» налоговый вычет — это не только мера поддержки для тех, кто уже занимается спортом, это еще и привлечение к занятиям спортом взрослых и детей, у которых появится дополнительный стимул приобрести абонемент в фитнес-центр или отдать ребенка в секцию. Возможность вернуть 13% от расходов на физкультурно-оздоровительные услуги сделает спорт доступнее, поскольку это социально значимая часть жизни, способствующая укреплению здоровья», - уверен министр спорта Челябинской области Максим Соколов.

Для осуществления процедуры возврата средств, потраченных на спорт, организация, предоставляющая услуги, должна быть внесена в реестр, который будет сформирован к концу 2021 года. От посетителей спортивных клубов и секций потребуется предоставить в налоговый орган договор на оказание услуг и кассовый чек – в бумажном или электронном виде.