Челябинцы снова могут качаться на светящихся качелях в сквере на площади Революции

Жители и гости Челябинска снова могут качаться на светящихся качелях в форме колец в сквере на площади Революции, исчезновение которых взволновало горожан – качели успели им полюбиться.

О возвращении подвесных колец, в которых так уютно и приятно раскачиваться, сообщили сегодня, 20-го августа, в администрации Советского района Челябинска. Малые архитектурные формы прошли профилактику и теперь снова готовы радовать детей и взрослых.

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«Этот арт-объект находится на гарантийном обслуживании, поэтому все работы были проведены подрядной организацией, осуществлявшей монтаж конструкций перед новогодними праздниками. За последующие полгода пришлось неоднократно ремонтировать крепёж и проводку, так как качели эксплуатировались в очень интенсивном режиме. Порою складывалось впечатление, что их специально испытывают на прочность! За это же время пластик на кольцах был сильно исцарапан, а также неоднократно умышленно изрисован маркером или краской из баллончиков», - рассказали в районной администрации.

Как оказалось, реставрация качелей заняла несколько недель, так процесс этот довольно трудоемкий. Подрядчик усовершенствовал и усилил крепёж качелей - с учётом износостойкости и антивандальности.

«Надеемся, обновленные качели прослужат несколько дольше, а жители будут больше ценить результаты благоустройства, которое делается именно для них», - отметили в администрации Советского района.