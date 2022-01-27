Челябинцы сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Жители Челябинска Виктория и Даниил сыграют свадьбу на телеканале «Пятница!» (эфир с их участием состоится сегодня, 27-го января, в 19 часов).

Ради победы в реалити-шоу «Четыре свадьбы» молодожены постараются превзойти своих конкурентов в организации торжества и доказать, что именно их свадьба – лучшая.

По правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают торжества соперниц. В финале выпуска участницы голосуют, выставляя оценки по ряду критериев: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Побеждает та невеста, чья свадьба наберет наибольшее количество баллов.

Челябинцы Виктория и Даниил познакомились в школе 11 лет назад. Девушка является мастером по наращиванию ресниц, ее возлюбленный – спортсмен.

Влюбленные устроят торжество в стиле рустик с бюджетом 600 тысяч рублей. Изюминкой бракосочетания жителей южноуральской столицы станут игры на пляже.

Отметим, победителей шоу ждет денежный приз.