Челябинцы возмущены началом опрессовок в режиме самоизоляции, чиновники парируют – иначе нельзя

С 19 мая в Челябинске стартовал первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Без горячей воды остались одна тысяча 117 многоквартирных и 111 частных жилых домах, 70 детских садов, 52 учебных и 23 лечебных учреждения во всех районах города, кроме Тракторозаводского.

В ряде регионов начало опрессовок было перенесено в связи с действующими режимами самоизоляции, новые санитарными нормами. Но в Челябинске на этот шаг не пошли, и немало жителей возмущены таким отношением властей.

К нам пришло письмо от разгневанной жительницы Челябинска. Ее дом, в районе Доватора, попал под первый этап отключения горячей воды.

«Алексей Леонидович, скажите на милость, - обращается челябинка к губернатору, - как можно семье с детьми соблюдать санитарные правила в условиях режима повышенной опасности. Как я должна заставлять детей мыть тщательно руки под холодной водой (про себя и мужа уже молчу). Как умывать лицо, как стирать маски также в абсолютно холодной воде. Дома холодно, горячую воду отключили, а мы вместе находимся в квартире все 24 часа в сутки. Посуда грязная идёт нескончаемым потоком. А тут ещё и новая напасть - отключение.».

По мнению женщины, в таких условиях невозможно не только уберечься от коронавируса, но и вполне вероятно новые заразы подхватить - простуды, циститы и многое другое.

«Скажите, почему нельзя было перенести старт периода опрессовок, когда режим самоизоляции закончится? И почему наши дома постоянно попадают в первый этап (май, когда холодает, ночью температура падает до ноля). Почему об этом никто не задумывается?», - задает вполне резонные вопросы женщина.

Агентство «Урал-пресс-информ» направило запросы в администрацию Челябинска, в правительство Челябинской области и в АО «УСТЭК-Челябинск», которое и занимается опрессовками в областном центре.

В министерстве строительства области агентству пояснили, что сроки гидравлических испытаний каждый муниципалитет устанавливает самостоятельно, решения принимают главы.

«Главам было рекомендовано перенести сроки опрессовок на более поздний срок. Традиционно опрессовки начинаются с 12 мая, но эту работу перенесли на неделю: ряд муниципалитетов, в том числе Челябинск, начал испытания теплосетей с 19 мая», - подчеркнули в минстрое.

В ведомстве отмечают, что могут понять недовольство жителей в данной ситуации, но при этом призывают уяснить, что и без гидравлических испытаний обойтись нельзя. Это один из важных этапов подготовки сетей к новому отопительному сезону. «Эти работы необходимо проводить своевременно, иначе могут быть риски аварий в отопительный сезон. Необходим и ремонт энергетического оборудования ТЭЦ, что тоже требует времени. Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному сезону участвуют и управляющие компании. За время летних опрессовок они должны успеть промыть оборудование внутри домов, провести осмотры, чтобы обнаружить и устранить возможные дефекты на сетях внутри дома», - разъясняют в министерстве в надежде на понимание жителей.

В администрации Челябинска также ссылаются на то, что гидравлические испытания нужно проводить в обязательном порядке. Так с этой необходимостью никто и не спорит из жителей. Челябинцы просто просили чуть отложить старт опрессовок.

В мэрии подчеркивают, что испытания должны проходить «именно летом, чтобы не было рисков потери теплоснабжения в отопительный сезон». Но при этом начинают опрессовки уже в конце весны. «У нас миллионный город, более шести тысяч многоквартирных домов. Откладывая опрессовки сейчас, мы очень рискуем», - поясняют в городской администрации и подчеркивают, что сроки испытаний и так были сдвинуты на неделю. «И мы еще будем пытаться сократить сроки отключения горячей воды, - обещают чиновники и добавляют. - Они, кстати, у нас в Челябинске и так они из самых минимальных - не более двух недель».

В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» также подчеркивают, что начало опрессовок было перенесено на неделю (в сводном плане-графике, утверждённом администрацией города, было намечено на 12 мая). «Дальше смещать сроки опрессовок нет возможности из-за риска не успеть подготовить сети к отопительному сезону, - заверяют в компании. - Если в межотопительный период не выявлять «слабые» места тепловых сетей и на аварийных участках не проводить ремонты, то в отопительный период на них возможны повреждения с отключением тепла в жилых домах и социальных учреждениях».

Правда жителям, оставшимся именно сейчас, в этих непростых условиях, без горячей воды, трудно принять эти пояснения.

В пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск» ответили также и на вопрос челябинки: «Почему именно наши дома постоянно попадают в первый этап?».

«Очерёдность проводимых этапов определена сводным планом-графиком ремонтов, утверждённым администрацией города, в котором учтены ремонтные графики всех ТЭЦ, теплосетевых, теплоснабжающих организаций и управляющих компаний города. Работы проводятся в «тесной связке» между организациями. Межотопительный период на Урале небольшой - мы лимитированы по времени проведения и должны проводить испытания с чётким соблюдении сроков, чтобы подготовить Челябинск к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов», - пояснили в компании.

Правда, из ответа не совсем понятно, почему дома нельзя чередовать – в этом году одни попали в первый этап, на следующий год – другие. Будет не так обидно тем, кто каждый год в холода остается и без горячей воды.

В АО «УСТЭК-Челябинск» напоминают челябинцам, при проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом теплоносителя на поверхность (такой случай как раз и произошел на днях). Его температура составляет не более 40 градусов и не представляет опасности для здоровья людей. Жителей просят соблюдать осторожность.

Написавшая в редакцию женщина также подчеркивает, что за период самоизоляции расходы по коммунальным платежам в их семье значительно выросли. Она и ее супруг вынуждены работать дома, дети тоже дома, один учится и все постоянно пользуются компьютером в служебных и учебных. Электричества и воды тратится гораздо больше. Но никто им эти расходы, хотя бы частично, не поможет возместить. Но это уже тема отдельного разговора.