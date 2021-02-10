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Челябинцы жалуются на то, что им отказывают в медицинской помощи в травмпунктах

Челябинцы возмущаются тем, что им отказывают в медицинской помощи в травмпунктах. Врачи просто заявляют им о том, что у них и так все пройдет.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилось несколько жителей Челябинска, которые столкнулись с тем, что медики в травмпунктах отказались их им помогать.

«Я с друзьями поехал на базу в выходные. Неудачно вышел из домика, поскользнулся на крыльце. Упал и повредил мизинец на руке. Приехал в травмпункт рассказал все, мне даже рентген не стали делать, типа так заживет. А медик стала возмущаться, что так вы поздно приехали? А палец сейчас кривой стал, как крючок. Что мне с этим делать?», - рассказал собеседник агентства.

Еще один собеседник агентства рассказал другую историю. Он сломал ногу. Через неделю медик сказал, что ему пора снимать гипс.

«Я ему говорю, что я не могу ходить. Мне ответили, что это ваша проблема. Почему государство должно вам оплачивать больничный? Так я налоги плачу и не маленькие и больничный врач не оплачивает из своего кармана. В итоге я не могу толком ходить», - поделилась своей историей еще одна жительница Челябинска.

А вот еще одна история.

«Я пришла в травмпункт ГКБ №9. Вечером. Подвернула ногу. Зашла в кабинет. Там три врача сидели. Мне просто сказали идите отсюда. Я им пыталась объяснить, что мне нужна помощь, а меня просто вытолкали из кабинета с фразой, раз прийти смогла, значит и нет у тебя проблем. Спасибо уборщице, которая помогла дойти до двери и вызвала такси. Вот такие у нас медики», - рассказала еще одна собеседница агентства.

Корреспондент агентства связался с заведующим отделением травматологии Алексеем Бородулиным. Вот его комментарий.

«Этого не может быть. Мы всем оказываем помощь. Если у кого-то есть вопросы могут сразу ко мне обращаться», - сказал Алексей Бородулин.

В ФОМСе Челябинской области сообщили, что сейчас у них работаю страховые представители. Они могут организовать экспертизу качества оказанной медицинской помощи, оказать помощь в случае отказа в оказании медицинской помощи и организовать экспертный контроль оказанных медицинских услуг.