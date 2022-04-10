Челябинск благоустроят с учетом мнения горожан

Управление архитектуры Челябинска собирает мнения горожан о благоустройстве общественных пространств. Специалисты обещают учесть мнение жителей города.

Благоустройство Челябинска продолжается, архитекторы хотят знать, каким горожане видят областной центр.

Если вы посещаете эти места и хотите сделать их комфортнее, заполните анкеты по каждому из них и оставьте свои пожелания к благоустройству на сайте управления архитектуры и градостроительства:

сквер на пересечении шоссе Металлургов и улицы Дегтярева напротив рынка «Михеевский» (Металлургический район);

прогулочная зона на Братьев Кашириных от Молодогвардейцев до улицы 40-летия Победы по чётной стороне (Калининский район);

сквер на пересечении улицы Комарова и Южноуральской, вблизи дома по Южноуральской, 13 (Тракторозаводский район);

прогулочная зона на проспекте Победы от Солнечной до Молдавской по чётной стороне (Курчатовский район);

территория на пересечении Калмыкова и Черкасской (Металлургический район);

Архитекторы учтут ваше мнение при проектировании.