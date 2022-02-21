Челябинск готовится к паводку

В Челябинске начинается подготовка к предстоящему паводку. Коммунальщикам предстоит прогреть и открыть более двух тысяч дождеприемников.

Об этом рассказал сегодня, 21-го февраля, на традиционном аппаратном совещании в администрации заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

«Составлен план мероприятий, с учетом мест подтопления. Предстоит прогреть и открыть 2175 дождеприемников», - сказал Ксензов.

Напомним, в прошлом году в Челябинске в зоне подтопления находилось 76 территорий.

При наложении ряда негативных факторов весеннее половодье может перерасти в паводок и привести к чрезвычайной ситуации природного характера.