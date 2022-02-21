21.02.2022
Челябинская область предлагает свои поправки в закон о реформе местной власти
21.02.2022
Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля
21.02.2022
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
21.02.2022
Жителей Челябинска приглашают к знакомству с «Поэзией графики» Дмитрия Фехнера
21.02.2022
По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело
21.02.2022
Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Аида»
Челябинск готовится к паводку
13.04.2021
Жители Заварухино записали видеообращение к губернатору
12.04.2021
В Челябинской области «Ростелеком» подготовил объекты связи к сезону большой воды
19.03.2021
В Челябинской области во избежание ЧС из-за паводков военные проведут подрывы льда
11.03.2021
Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений
Силовики задержали замминистра здравоохранения Челябинской области
18.02.2022
Позитивно и вдохновляюще: Глава Курчатовского района провел праздничный прием для защитников Отечества
18.02.2022
На Цвиллинга второе ДТП за неделю: пора демонтировать бордюры?
17.02.2022
Ремонт центральной трибуны памятника Ленину на главной площади Челябинска запланирован на май
17.02.2022
Это дно, товарищи: вбухивают миллионы, но челябинский Ленин все еще трещит по швам
16.02.2022