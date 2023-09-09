Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения

Сегодня жители Челябинска и гости города с размахом празднуют 287-летие города.

АФИША празднования 287-летия Челябинска на предстоящие выходные.

С Днем рождения областной центр поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Каждый прожитый год столица Южного Урала отмечает новыми достижениями. Челябинск становится красивым, комфортным, прирастает уютными скверами, набережными и жилыми кварталами. Самое главное – меняется отношение к областному центру. Люди стремятся в город с качественным жильем, современным транспортом, хорошими дорогами, достойными рабочими местами и мощными научно-образовательными организациями, обновленной социальной инфраструктурой, насыщенной спортивной и культурной жизнью. Именно таков наш Челябинск – сердце Южного Урала, надежная опора страны. И это – результат труда многих поколений горожан, вложивших душу и силы в развитие родного города.

Я желаю всем челябинцам крепкого здоровья, новых успехов и свершений, счастья и благополучия в семьях! С праздником, друзья!»

С днем города Челябинск поздравляет и Глава города Наталья Котова.

«Мы любим наш город, бережно храним то, что было создано руками многих поколений, улучшаем, развиваем, делаем Челябинск удобней и комфортней для каждого жителя.

Ежегодно к этой праздничной дате мы подводим итоги большой работы по обновлению городской инфраструктуры.

Мы создавали новые парки и скверы, ремонтировали дворы и дороги, строили школы и детские сады, обновляли учреждения спорта и культуры.

Преобразования пришли в каждый из семи районов города.

Например, здесь, в микрорайоне «Парковый» мы создали сразу два больших общественных пространства в зеленых рощах, защитив их от застройки.

Прокладываются эко-тропы в лесу на Тополиной аллее, где также мы запретили строительство домов.

Челябинцам и гостям города приятно ездить на новых автобусах, троллейбусах и трамваях. Гулять по обновленному проспекту Победы, улице Свободы, отдыхать в новых скверах, которые появились на улицах Черкасской и Южноуральской, заниматься спортом на возрожденном стадионе «Молодогвардеец».

В центре города мы приводим в порядок «Сад камней» и продолжаем благоустройство Арт-сквера.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто любит наш город, помогает стать ему лучше и краше! Челябинцы всегда славились своей целеустремленностью! И нет никаких сомнений что впереди нас ждут новые победы!

С праздником, Челябинск! С днем рождения, любимый город!».

Горожан тепло поздравил с праздником митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

«Челябинск помнит свою богатейшую историю, но живёт настоящим и устремлён в будущее. Начавшись со стен крепости, основанной на правом берегу реки Миасс, он превратился в центр промышленности и науки, площадку значимых культурных и спортивных событий», – отметил архипастырь.

Владыка Алексий пожелал челябинцам здоровья, воплощения в жизнь задуманных планов, уверенности в завтрашнем дне, а городу – процветать, следовать намеченным путем, преумножать промышленный и научно-технический потенциал.

«Пусть Челябинск украшается новыми домами, храмами, парками, хранит традиции добрососедства. Желаю успехов во всех добрых делах. Храни вас Господь!» – заключил владыка.