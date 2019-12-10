Челябинск признан одним из лучших «Городов для детей» в 2019 году
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:38

По итогам 2019 года Челябинск признан одним из лучших городов по формированию дружественной к детям среды и профилактике детского и семейного неблагополучия.

Челябинск вошел в тройку победителей конкурса «Город для детей 2019» среди городов, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации.

Конкурс проводится в рамках программы Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель конкурса - формирование среды, дружественной детям, профилактика детского и семейного неблагополучия посредством включения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в мероприятия историко-культурной и патриотической направленности, в том числе в подготовку празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Всего в конкурсе приняли участие 361 муниципалитет большие, средние и малые города, муниципальные районы, а также сельские поселения, в которых органы местного самоуправления стремятся к созданию в своих территориях привлекательных, дружественных для детей и семей с детьми пространств, способствующих повышению качества жизни и улучшению условий воспитания каждого ребенка. Особенностью конкурса 2019 года стала патриотическая направленность.

«Популярность и востребованность конкурса стали импульсом к расширению партнерства с муниципалитетами: конкурс городов был взят за основу программы «Город для детей», которую Фонд планирует развивать», - отметила руководитель Фонда поддержки детей Марина Гордеева.

Торжественная церемония награждения лауреатов, на которую приглашаются главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией, состоится 12 декабря в 15 часов в Совете Федерации.

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