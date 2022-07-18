Челябинск возобновляет авиасообщение с Пермью

Международный аэропорт имени Курчатова в Челябинске 30-го июля возобновляет авиасообщение с Пермью. Рейсы в аэропорт «Большое Савино» из столицы Южного Урала будут выполняться еженедельно по понедельникам и субботам.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани Челябинска, компания «Nordwind Airlines» продолжает развивать маршрутную сеть по России, активно расширяя список городов, куда прямым рейсом можно отправится на отдых или деловую поездку. В скором времени в маршрутную сеть авиакомпании добавится новое направление из Челябинска в Пермь.

Первый рейс авиакомпании из Челябинска в Пермь запланирован на 12 часов 40 минут 30-го июля. Время прилета в Пермь – 13 часов 50 минут по местному времени. время в пути составит 1 час 10 минут.

Вылет из Перми - еженедельно по понедельникам и субботам в 02 часа 45 минут, прибытие в Челябинск - в 03 часа 50 минут, время в пути составит 1 час 5 минут.

Забронировать билеты и ознакомиться с актуальным расписанием можно на официальном сайте авиакомпании или через мобильное приложение.