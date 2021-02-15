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Челябинск заявился на международную премию «Живые города»

Челябинск заявился на международную премию «Живые города». Заявку подало управление архитектуры города.

Столица Южного Урала в лице команды архитекторов представила на конкурс проекты по развитию двух общественных пространств: сквера на улице Цвиллинга и Кировки.

«Миссия этого проекта - культивировать в людях новое видение городов, а также делиться проектами и технологиями со всей страны. Любой человек или организация могут прислать свой проект по благоустройству территорий, развитию сообществ, а также разработке стратегий развития города», - рассказали в управлении архитектуры.

Отметим, подать заявку на премию можно до первого мая. Проекты принимаются здесь.

Наиболее интересные заявки представят на VII форуме Живых городов. Победителей выберут путем открытого голосования, и они получат ценные призы.

Лучшие проекты также будут отобраны и представлены в Энциклопедии лучших практик Живых городов. О каждом проекте, вышедшем в финал конкурса, выйдет материал в специальном выпуске журнала «Живые города», который распространяется по всей Евразии.

Интересно, что в 2020-м году были учреждены новые номинации международной премии: «Лучшие городские и региональные стратегии», «Лучшие проект по развитию общественных пространств», «Лучший проект по достижению согласия и объединению сил в городе», «Лучший проект по развитию креативных сообществ и креативной экономики».

«Если вы делаете свой город более здоровым, комфортным и устойчивым...», «Если вы создаёте новые формы кооперации между всеми участниками жизни в городе…», «Если вы один из тех лидеров развития, благодаря кому повышается счастье и осознанность горожан…» - тогда этот конкурс точно для вас.