13.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 14 июля (18+)
13.07.2023
В Магнитогорске спасатели сняли повисшего вниз головой мужчину с трубы газопровода
13.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
13.07.2023
Курчатовцам презентовали концепцию проекта благоустройства входной группы сквера Молодогвардейцев
13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений водителями правил пересечения ж/д переездов
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
Челябинская епархия приглашает жителей к участию в Елизаветинских днях
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
12.07.2023
«Красота Божьего мира» - в Челябинской епархии стартовал конкурс детского рисунка
07.07.2023
В Челябинск прибудет ковчег с мощами Матроны Московской
02.07.2023
Челябинская епархия запускает флешмоб «Семья – это счастье»
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023