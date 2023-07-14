Челябинская епархия приглашает жителей к участию в Елизаветинских днях

В Челябинске с 18 по 20 июля по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексея пройдут мероприятия, приуроченные ко дню памяти преподобномученицы великой княгини Елисаветы, - в этом году исполняется 105 лет с момента ее гибели.

В столицу Южного Урала приедет известный духовный наставник Иверского женского монастыря Орска протоиерей Сергий Баранов, а также активисты служб милосердия из Екатеринбурга Елена Борщик и Наталья Першина. Встречи, обмен опытом и совместные богослужения пройдут в челябинском храме святого Иоанна Воина и в Одигитриевском монастыре. К участию приглашаются все желающие.

Как отмечают в Челябинской епархии, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова все силы отдавала служению Христу и ближним. Она основала Марфо-Мариинскую обитель, где рядом с храмами находились лечебница, детский приют и школа.

Преподобномученицу Елисавету считают своей небесной покровительницей все, кто занимается в Русской Православной Церкви делами милосердия.