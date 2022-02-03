03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
03.02.2022
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
03.02.2022
Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска
03.02.2022
ВТБ предлагает «замораживать» подозрительные переводы на счета мошенников
03.02.2022
В Миассе в аварии пострадали два водителя
Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых
03.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
02.02.2022
Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
02.02.2022
Школы в Челябинской области будут самостоятельно принимать решения о переходе на дистант
02.02.2022
Из-за пандемии суды Челябинской области перешли на особый режим работы
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022