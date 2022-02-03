Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отделение радиотерапии общего профиля челябинского онкоцентра,
Коронавирус
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03.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины закрыли отделение радиотерапии общего профиля.
Коронавирус
Коронавирус
02.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2022

В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.02.2022

Спасенные на границе с Казахстаном обезьяны навсегда останутся в зоопарке Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за последние сутки выявлено три тысячи 992 зараженных COVID-19.

Это самый большой показатель по числу заболевших за сутки за время пандемии в регионе, и серьезную лепту в распространение вируса вносит омикрон. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевших составил 559 человек.

Неуклонно продолжает увеличиваться в Челябинской области и число заболевших ковидом школьников. За последние сутки данный диагноз был подтвержден у 622-х учащихся Южного Урала (сутками ранее – у 572-х, двумя сутками ранее – у 555-ти школьников).

Число больных коронавирусом в регионе на сегодняшний день составляет 24 тысячи 588 человек (с начала пандемии в области диагноз ковид подтвердился у 179-ти тысяч 401-го южноуральца).

За прошедшие сутки из медицинских учреждений были выписаны 622 пациента, перенесших COVID-19; за все время пандемии успешно прошли лечение и покинули больничные стены 146 тысяч 977 человек.

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за последние сутки в регионе от ковида умерло 12 человек (столько же пациентов ушло из жизни в результате этой коварной болезни в течение предыдущих суток, двумя сутками ранее коронавирус стал причиной смерти 11-ти пациентов).

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки в Челябинской области провели 18 тысяч 871 исследование на коронавирус методами ИФА и ПЦР, за всю «эпоху» ковида в регионе было сделано пять миллионов 412 тысяч 823 теста.

Автор: Евгения Александрова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Отделение радиотерапии общего профиля челябинского онкоцентра,
Коронавирус
Коронавирус
03.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жительница Челябинска пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на раскопанную яму в центре гор
Дороги
Дороги
03.02.2022

Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском центре онкологии и ядерной медицины закрыли отделение радиотерапии общего профиля.
Коронавирус
Коронавирус
02.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки. Предположительно, что живодер хотел
02.02.2022

Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новая челябинская набережная, что в 2021-м году украсила ранее заброшенное пространство за филарм
02.02.2022

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03.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра возобновило работу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.02.2022

Отделение радиотерапии челябинского онкоцентра закрыли из-за вспышки ковида среди пациентов
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02.02.2022

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  • +7 906-869-79-01
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  • +7 (906) 869-79-01

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Погода в Челябинской области на этой неделе будет теплее обычного

31.01.2022 20:02

ОНФ заявил о грубых нарушениях со стороны компании «УралАвтодор» при содержании трассы М-5 «Урал»

31.01.2022 18:49

Минэкологии выявило виновников загрязнения воздуха в Челябинске сероводородом

31.01.2022 18:22

Анонсы событий и мероприятий на первое февраля

31.01.2022 16:54

Дело о взятке на «Миасском машиностроительном заводе»

31.01.2022 16:53

Челябинка перевела на «безопасный» счет почти два миллиона рублей

31.01.2022 16:52

В Челябинске осуждены жители Екатеринбурга, которые продавали мефедрон за криптовалюту

31.01.2022 16:51

Широкие возможности диагностики: челябинский онкоцентр приобрел дорогостоящий аппарат МРТ

31.01.2022 16:50

Челябинцы стали меньше жаловаться властям на несовершенства жизни

31.01.2022 16:49

Во вторник в Челябинской области местами снег

31.01.2022 16:48

В Челябинске, Карабаше, Коркино и Златоусте еще на сутки задержатся НМУ