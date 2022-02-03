Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом среди детей и взрослых

Челябинская область бьет новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за последние сутки выявлено три тысячи 992 зараженных COVID-19.

Это самый большой показатель по числу заболевших за сутки за время пандемии в регионе, и серьезную лепту в распространение вируса вносит омикрон. По сравнению с предыдущими сутками прирост заболевших составил 559 человек.

Неуклонно продолжает увеличиваться в Челябинской области и число заболевших ковидом школьников. За последние сутки данный диагноз был подтвержден у 622-х учащихся Южного Урала (сутками ранее – у 572-х, двумя сутками ранее – у 555-ти школьников).

Число больных коронавирусом в регионе на сегодняшний день составляет 24 тысячи 588 человек (с начала пандемии в области диагноз ковид подтвердился у 179-ти тысяч 401-го южноуральца).

За прошедшие сутки из медицинских учреждений были выписаны 622 пациента, перенесших COVID-19; за все время пандемии успешно прошли лечение и покинули больничные стены 146 тысяч 977 человек.

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за последние сутки в регионе от ковида умерло 12 человек (столько же пациентов ушло из жизни в результате этой коварной болезни в течение предыдущих суток, двумя сутками ранее коронавирус стал причиной смерти 11-ти пациентов).

По данным регионального минздрава, за прошедшие сутки в Челябинской области провели 18 тысяч 871 исследование на коронавирус методами ИФА и ПЦР, за всю «эпоху» ковида в регионе было сделано пять миллионов 412 тысяч 823 теста.