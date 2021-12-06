Челябинская область готовится к отправке второго эшелона с призывниками

Челябинская область готовится к отправке второго за осеннюю кампанию текущего года воинского эшелона, в составе которого около 80-ти южноуральцев отправятся на службу в войска Восточного военного округа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в военкомате региона, торжественная отправка состоится во вторник, седьмого декабря.

В час дня на областном сборном пункте в копейском поселке Железнодорожный соберутся представители воинских частей Чебаркульского гарнизона, правительства Челябинской области и администрации Челябинска, должностные лица военного комиссариата региона, ветераны, юнармейцы, представители религиозных конфессий.

Почетные гости, по традиции, обратятся к призывникам с напутственными словами.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первый эшелон осеннего призыва был сформирован на Южном Урале первого декабря. В 15 часов дня, после торжественного мероприятия на областном сборном пункте, более 150-ти жителей региона отправились отдавать долг Родине в войсках Западного военного округа. Это была самая массовая отправка за нынешнюю кампанию.

Отметим, отправки в нашем регионе идут в соответствии с графиком и с соблюдением всех требований по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории призывных пунктов муниципальных образований Южного Урала и на областном сборном пункте.