Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности

Седьмого января 2022 года православные верующие отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В храмах Челябинской митрополии пройдут торжественные богослужения. Поскольку эпидемиологическая ситуация остается сложной, в храмах приняты меры безопасности.

Как сообщает Челябинская епархия, канун праздника – шестого января – называют Рождественским Сочельником. Утром будут отслужены царские часы и Божественная литургия. Вечером шестого января в храмах состоится богослужение, состоящее из великого повечерия с литией, утрени и первого часа.

В ночь с шестого на седьмое января в храмах Южного Урала состоится главное рождественское богослужение – праздничная Божественная литургия.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит праздничные богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32).

Во многих крупных городских храмах утром седьмого января состоится ещё одна Литургия – для тех, кто не смог прийти на ночное богослужение.

Накануне Рождества Христова митрополит Челябинский и Миасский Алексий дал настоятелям храмов Челябинской епархии распоряжение строго следовать всем санитарным правилам и ограничениям.

«Во время богослужений будет соблюдаться масочный режим, социальная дистанция и другие меры предосторожности», - сообщил митрополит.

Владыка обратился к прихожанам, особенно пожилым и тем, кто ещё не прошёл вакцинацию от коронавируса: «Если вы посещаете храм, в котором в день праздника служат две Литургии (ночью и утром), пожалуйста, по возможности придите на утреннюю. Это важно, чтобы храмы не переполнялись. Так мы сведём к минимуму риск заражения. И ещё. Если вы ощутили какие-то признаки недомогания, даже слабые, прошу: поберегите себя и других, встретьте праздник дома. От посещения храма воздержитесь».

В ночь с шестого на седьмое января все желающие смогут посмотреть интернет-трансляцию архиерейского богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора. Расписание служб в храмах Челябинска.