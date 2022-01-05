05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
05.01.2022
В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп
05.01.2022
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
05.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 января
03.01.2022
Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша
03.01.2022
Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей
Челябинская область готовится встретить Рождество Христово с соблюдением всех мер безопасности
08.11.2021
В Челябинск доставили икону преподобного Никифора Прокаженного, которому молятся во время эпидемий
27.10.2021
В Челябинской области построят Одигитриевский собор
16.10.2021
В Челябинск доставили великую святыню – часть Пояса Пресвятой Богородицы
08.10.2021
В Челябинске отложили проведение форума ВРНС и открытие памятника Александру Второму
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021