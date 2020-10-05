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Челябинская область наращивает коечный фонд под лечение коронавируса и ковидных пневмоний

Общество
Сегодня, 10:58
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области менее чем за месяц наращивают коечный фонд под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией и ковидных пневмоний и переоборудуют корпуса под приём профильных пациентов в связи с ростом заболеваний гриппом и ОРВИ и в целях ковида.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства здравоохранения области Марина Сергеева, в настоящий момент в регионе развернуто 4 тысячи 200 коек под лечение COVID-19 и пневмоний, которые он вызывает.

Менее месяца назад в области функционировало почти в полтора раза меньше коек для больных коронавирусом и с подозрением на него – две тысячи 977.

«В ближайшее время будет развернуто еще 500 коек: на базе областного перинатального центра на Тимирязева, 50 дополнительных коек при областной клинической больнице № 3, а также 30 коек в Верхнеуральске (для обслуживания района и окрестностей) и 20 — в Карталах (для Карталов, Чесмы, Локомотивного), - сообщила Марина Сергеева. - Последние две точки позволят разгрузить Магнитогорск, который будет работать только для своих пациентов».

В минздраве уточнили, что на данный момент заполняемость госпитальных баз составляет около 50%. Напомним, по оперативным данным министерства, по состоянию на четвертое октября в больницах получает лечение 3 тысячи 589 пациентов с подтвержденным Covid-19.

В Челябинске действует 10 госпитальных баз для лечения пациентов с ковидом: областная клиническая больница № 2, областная клиническая больница № 3, противотуберкулезный диспансер, областной госпиталь для ветеранов войн, горбольницы №2, №8, №9, №11, №5 и областной перинатальный центр. В Магнитогорске – три базы: горбольница №1 им. Дробышева, горбольница №2, Центр охраны материнства и детства.

На территории области госпитальные базы функционируют в восьми городах и районных центрах: Аша (горбольница), село Еткуль (районная больница), Златоуст (горбольница), Касли (районная больница), Копейск (горбольница №1), Кыштым (горбольница), Миасс (горбольница), Сатка (районная больница).

«Не стоит забывать и про базы по долечиванию пациентов, куда переводят граждан с отрицательным тестом на ковид-19», - уточнила Марина Сергеева.

В минздраве заверили, что на данный момент ситуация с заболеваемостью находится под контролем, коек хватает. «Если понадобится –мощности возможно увеличить, - подчеркнула Марина Сергеева. - Необходимо заранее быть готовыми к различному развитию событий и приему пациентов, особенно в период сезонных респираторных инфекций».

В Челябинской области госпитальные базы обеспечены всеми необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты, новым техническим оборудованием, а также медицинскими работниками обученными и готовыми к приёму пациентов с различным течением заболевания.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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