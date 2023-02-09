Челябинская область отмечает столетие гражданской авиации России

Челябинская область сегодня, девятого февраля, вместе со всей страной отмечает столетие гражданской авиации России.

Как отмечают в региональном миндортрансе, на Южном Урале действует два аэропорта (международных) – в Челябинске, имени Курчатова, и Магнитогорске.

Воздушная гавань областного центре – это крупнейший в области аэропортовый комплекс. В 2021 году была завершена реконструкция терминала международных авиалиний аэропорта. В ходе работ пропускная способность международного сектора аэропорта выросла с 220 до 400 пассажиров в час. На взлетно-посадочной полосе и на рулежных дорожках установлено новое светосигнальное оборудование, которое позволило получить сертификацию по III категории ИКАО. Благодаря специальному оборудованию, самолеты могут садиться «вслепую», то есть исключительно по приборам. По итогам 2022 года в аэропорту имени Курчатова достигнут новый рекорд по пассажиропотоку. Так, за прошлый год было обслужено почти два миллиона пассажиров.

«Сегодня АО «Челябинское авиапредприятие» является крупнейшим на Южном Урале аэропортовым комплексом, в котором трудятся 800 человек. Кроме реконструкции самого челябинского аэропорта, отремонтировали и автомобильные дороги, ведущие к нему. В 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» был выполнен ремонт на главной дороге в аэропорт, а также улицах Мраморной и Морской. Позже установлено освещение, обновлены остановочные комплексы», - напомнили в миндортрансе.

Международный аэропорт Магнитогорска был основан в 1930 году. Сегодня это воздушная гавань второй столицы Южного Урала. По итогам 2022 года здесь было совершено свыше 2100 вылетов, перевезено 280 тысяч пассажиров и 242 тонны грузов.

«Время не стоит на месте, современный мир бросает все новые вызовы отечественной авиации. В ближайшее время аэропорт Магнитогорска ждет масштабная реконструкция, в результате которой он получит новый ребрендинг, соответствующий всем требованиям безопасности и комфорта», - порадовали перспективами развития воздушной гавани в миндортрансе.

Как отмечает министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев, и аэропорт, и подъездные дороги к нему - это визитная карточка любого региона.

«Челябинская область, в том числе и благодаря федеральной поддержке, развивается, становясь привлекательной и комфортной для жителей региона и туристов», - сказал министр.

С профессиональным праздником работников гражданской авиации России поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«За сто лет пройден колоссальный путь. Мы гордимся пилотами и штурманами, покорившими небо, конструкторами и инженерами, создавшими надежные модели самолетов и вертолетов. Челябинская область тоже вносит свой вклад в развитие отрасли. Предприятия региона разрабатывают и производят авиационные приборы, аппаратуру, оборудование для управления воздушным движением. Многие выпускники наших колледжей и вузов успешно работают в различных службах гражданской авиации и смежных отраслях», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал всем работникам отечественной гражданской авиации новых высот, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях.

В администрации Челябинска также поздравили тех, кто выбрал небо делом своей жизни: пилотов и штурманов, диспетчеров и бортпроводников, инженеров и механиков, сотрудников наземных служб - всех, от кого зависят безопасность полетов, сохранность грузов и комфорт пассажиров. В мэрии напомнили, что благодаря сделанному по программе «Инициативное бюджетирование» ремонту новую жизнь получил досуговый центр челябинского поселка Аэропорт – дом культуры «Сокол», спроектированный по образу самолета.