Челябинская область отправила команду призывников на Северный флот

Челябинская область сегодня, 25-го июня, отправила команду призывников на Северный флот.

Добираться до места назначения южноуральцы будут железнодорожным транспортом. Стартовав от станции «Челябинск - Главный», новобранцы доедут на пассажирском поезде до Санкт-Петербурга, оттуда проследуют на поезде до Мурманска.

Почетным гостем торжественного мероприятия стал председатель регионального Морского собрания капитан третьего ранга Валерий Казанцев, обратившийся к будущим морякам с напутственной речью.

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Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Сергей Варламов, также принявший участие в мероприятии, на Северный флот отправлено более двадцати человек.

По его словам, на сегодняшний день Челябинская область выполнила более 45 процентов государственного задания. Все отправки ведутся в соответствии с планом, срывов не допущено. В основном южноуральцев направляют на службу в части и соединения сухопутных войск. Наибольшее число уроженцев Челябинской области будут проходить службу на территории Центрального, Западного и Восточного военных округов.

Напомним, призывная кампания в России стартовала первого апреля и продлится до 15-го июля. До этого времени Челябинская область должна направить на службу по призыву чуть более трех тысяч человек.