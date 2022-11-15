15.11.2022
Время «сложных решений» нарисовали дети Челябинской области
15.11.2022
Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
15.11.2022
Воспитательница из Челябинска, сломавшая ребенку ключицу, избежала уголовного дела
15.11.2022
Памяти погибших в СВО спецназовцев челябинцы посвятили чемпионат по рукопашному бою
15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу
Торжественные проводы прошли на областном сборном пункте под Челябинском
02.11.2022
В Челябинской области призывники все реже уклоняются от армейской службы
02.11.2022
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
31.10.2022
Около трех тысяч южноуральцев призовут на военную службу в рамках осенней кампании
31.10.2022
Первого ноября стартует очередная призывная кампания
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022