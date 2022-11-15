Первую партию южноуральских призывников отправили на армейскую службу

На областном сборном пункте «Челябинск – Южный» сегодня, 15 ноября, состоялась первая отправка призывников.

Торжественные проводы ребят в армию прошли с участием военкома Челябинской области Андрея Максурова, представителей регионального правительства и религиозных конфессий, ветеранских общественных организаций и юнармейцев.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в областном военкомате, около семидесяти южноуральских призывников, которых провожали в армию 15 ноября, будут нести службу в войсках Национальной гвардии и более двух десятков – в воинских частях Западного военного округа.

Подчеркнем, участвовать в специальной военной операции призывники не будут. Общее число жителей Челябинской области, которых направят на армейскую службу в осеннюю кампанию, составит около трех тысяч человек.

Напомним, что в 2022 году осенний призыв стартовал в России на месяц позже обычного – первого ноября. Завершится кампания традиционно 31 декабря.