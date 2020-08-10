Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы

Челябинская область получила новые диагностические комплексы, реанимобили и машины скорой помощи.

Новую технику оценил глава региона Алексей Текслер. Губернатор побеседовал с медицинскими работниками и водителями, которые похвалили ее за новизну и удобство. Благодаря этим приобретениям специалисты смогут быстрее приходить на помощь южноуральцам.

Алексей Текслер подчеркнул, что региональные власти в 2020-м году как раз ставили задачу сделать упор на качество автомобильной медицинской техники.

В пресс-службе регионального минздрава отмечают, что преимуществами диагностических медицинских комплексов, собранных на базе «Урала» и «КАМАЗа», являются способность добираться до самых труднодоступных населенных пунктов, оснащенность современными цифровыми флюорографами и маммографами; возможность оказания с их помощью любой первичной помощм (в том числе можно делать анализы и тесты).

"28 реанимобилей предназначены для экстренной и специализированной помощи, в том числе для эвакуации больного любой степени тяжести. Двадцать новых автомобилей скорой помощи закуплены для Челябинска по решению главы региона в связи с возросшей нагрузкой из-за пандемии", - рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Автотехника и оборудование поступили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

В общей сложности учреждения здравоохранения Челябинской области получат в этом году более 90 машин для оказания своевременной медпомощи.