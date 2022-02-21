Челябинская область предлагает свои поправки в закон о реформе местной власти

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предлагают свои поправки в законопроект, который призван реформировать систему местной власти.

Напомним, 25 января 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Проектом закона устанавливается одноуровневая система организации местного самоуправления. Предлагается делить муниципальные образования на городские и муниципальные округа, а также внутригородские территории в городах федерального значения. Сейчас действуют муниципальные районы, в составе которых входят городские поселения (со своими органами власти).

Предусматриваются три вида преобразования муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида муниципального образования.

Депутатов будут избирать на выборах. Глава муниципального образования будет избираться тремя способами: на прямых выборах, представительным органом их своего состава либо из предложенных главой региона кандидатур.

Законопроектом также устанавливаются полномочия муниципалитетов и усиливается ответственность глав муниципальных образований.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с первого января 2023 года. Для постепенного перехода к одноуровневой системе управления установлен переходный период – до первого января 2028 года.

В настоящее время законопроект «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» находится на обсуждении в региональных парламентах.

Законодательное собрание Челябинской области подготовило свои поправки к законопроекту. Они были одобрены на заседании комитета по законодательству.

Южноуральские парламентарии предлагают исключить положение о том, что местная администрация является коллегиальным органом. Таким образом будет устранено противоречие с другой статьей законопроекта, согласно которой местной администрацией руководит глава местной администрации на принципах единоначалия.

Депутаты также считают необходимым расширить перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (предусмотрены частью 1 статьи 32 законопроекта) за счет отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ (указаны в пунктах 1, 9 – 12, 14, 18, 21 части 2 статьи 32).

Еще одна поправка призвана устранить пробел по вопросу правового регулирования действия переходного периода федерального закона. Предлагается распространить действие переходного периода в отношении внутригородских районов и городов с внутригородским делением (наряду с муниципальными районами и поселениями).

В результате преобразований возникнут новые образования – муниципальный или городской округ. Но ни действующие законы, ни законопроект о реформе не предусматривают преемственность границ образуемых округов в случае их создания в границах территории существующих муниципалитетов.

Как отметил председатель комитета ЗСО по законодательству Анатолий Брагин, придется заново устанавливать границы нового муниципалитета (даже если это будет в границах территории ранее существующей административно-территориальной единицы). Это потребует значительных финансовых, организационных и временных затрат (нужно будет готовить и согласовывать карты (планы) границ, вносить новые сведения о границах муниципалитетов в Единый государственный реестр недвижимости).

«В связи с этим предлагается дополнить законопроект нормой, которая предусматривает преемственность границ ранее существующих и вновь создаваемых муниципальных образований», - рассказал Брагин.

Предлагается также закрепить норму о том, что не назначаются и не проводятся выборы в органы местного самоуправления поселений, внутригородских районов, муниципальных районов и городских округов с внутригородским делением, срок полномочий которых истекает до начала переходного периода – до первого января 2023 года. Их срок полномочий может быть продлен законом субъекта РФ, но не более чем на один год.