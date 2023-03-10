Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»

Молодежный отдел челябинской Центральной библиотеки имени Пушкина участвует в конкурсе «Точки притяжения», организованном Росмолодежью.

Народное голосование за лучшие молодежные пространства этого проекта стартовало шестого марта. В случае победы в стенах Пушкинки будет проходить еще больше молодежных форумов, конференций, молоде‌жных сле‌тов, мастер‑классов, тренингов, лекций, деловых игр.

В блоке «Голосование» на сайте проекта «Точки притяжения» можно выбрать пространство по городу расположения и по типу площадки: библиотеки, еда, культура, спорт, лофты и коворкинги, отели и хостелы, развлечения.

Голосование продлится до второго апреля. Проголосовать можно всего один раз, но за десять разных учреждений.

В проекте «Точки притяжения» участвует вся Россия, отмечают в управлении культуры Челябинска.

В результате голосования останутся 600 пространств, из них эксперты выберут 300 победителей, которые получат статус «Одобрено молодежью» и станут площадками для мероприятий Росмолодежи.