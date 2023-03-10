10.03.2023
Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»
10.03.2023
В Челябинске автоледи протаранила торговый павильон
09.03.2023
На Южно-Уральской железной дороге стартует акция «Внимание, переезд!»
09.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на девятое марта (18+)
09.03.2023
Историческому зданию на Володарского в Челябинске планируют вернуть первозданный вид
09.03.2023
Челябинская пенсионерка отдала неизвестным три миллиона рублей после звонка «полицейского»
Челябинская Пушкинка может получить статус «Одобрено молодежью»
Библиотека мечтает стать «точкой притяжения» и нуждается в поддержке своих читателей
09.03.2023
Пушкинская библиотека раскроет челябинцам все тайны «Евгения Онегина»
06.02.2023
Пушкинский кроссворд разгадают челябинцы в день памяти Александра Сергеевича
14.07.2022
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора (6+)
05.06.2022
В день рождения «солнца русской поэзии» Пушкинка зовет читать стихи на десятке языков
Первые лица региона поздравляют южноральских женщин с Международным женским днём
08.03.2023
Ваша поддержка бесценна: в Челябинске поздравили прекрасных представительниц движения «ZOV»
07.03.2023
Челябинец триумфально выступил на чемпионате России по лыжному ориентированию
07.03.2023
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023