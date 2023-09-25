25.09.2023
ВСУ пытались атаковать дронами объекты в нескольких регионах
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
24.09.2023
Ушел из жизни глава Кунашакского района Сибагатулла Аминов
23.09.2023
В Челябинске сотрудники областного полка ДПС поймали нетрезвого угонщика
22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
19.09.2023
Егоров рассказал о ходе капремонта путей в Челябинске и грядущем сокращении трамвайных маршрутов
18.09.2023
В Челябинске открыли трамвайный переезд на пересечении Свердловского проспекта и Труда
15.09.2023
В Челябинске отменят пятый троллейбус, а 12-й и 16-й изменят маршрут
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023
В воскресенье прогнозируют магнитные бури
23.09.2023
В субботу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия
22.09.2023
Заново рожденный в Челябинске Сад камней украсили прекрасные каменные гиганты
22.09.2023
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023