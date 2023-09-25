Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту

В Челябинске пятый трамвай до 30 сентября будет ходить по измененному маршруту в связи с тем, движение городского электротранспорта на участке трамвайное депо №1 – Российское закрыто.

Как сообщает сегодня, 25 сентября, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», работы на узле «Монтажный колледж» подходят к концу, на узле «Трамвайное депо №1» продолжаются.

Таким образом, до конца сентября «пятерка» будет ходить по маршруту «ЧЭМК — Горького — Первой Пятилетки — Трамвайное депо №1»; «ЧЭМК — Кирова — Вокзал».