Челябинская «Спарта» улучшает облик

В Челябинске подходит к концу ремонт «Спарты» - филиала с многолетней историей школы олимпийского резерва по боксу «Алмаз», расположенного по адресу: улица Энергетиков, 1 (Ленинский район).

Помещения «Спарты» ремонтируются поэтапно. Второй обновленный зал для тренировок распахнет свои двери для спортсменов на следующей неделе, после окончания масштабных работ (первый обновили раньше, заменив там пол, обновив потолок, приведя в порядок стены, душевые и туалеты).

Как сообщает пресс-служба мэрии, также в этом году в «Спарте» преобразились административные помещения, тренерская, раздевалки, душевая. Подходит к концу ремонт системы вентиляции.

В 2023 году здесь планируется привести в порядок фасад, входную дверь, обновить систему видеонаблюдения и подключить «Спарту» к системе «Безопасный город».