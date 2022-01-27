27.01.2022
Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика
27.01.2022
Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
27.01.2022
ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке
27.01.2022
Задержан челябинец, который пытался похитить деньги из банкомата
27.01.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
27.01.2022
Челябинцы сыграют свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»
Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
26.10.2021
Южноуральские археологи исследовали захоронение знатного мадьяра эпохи «завоевания Родины»
31.08.2021
Детское кладбище близ Аркаима принесло археологам новые открытия
04.08.2021
Археологи исследуют массовое захоронение детей на Аркаиме
08.07.2021
Челябинские археологи обнаружили уникальное детское захоронение эпохи Аркаима
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022