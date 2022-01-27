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27.01.2022

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27.01.2022

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Жители Челябинска подняли вопрос о сроках устранения коммунальных аварий в домах-памятниках
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27.01.2022

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27.01.2022

Сотрудники ГИБДД Челябинска задержали наркосбытчика

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.01.2022

Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века
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27.01.2022

ВТБ запустил маркетплейс для оформления ОСАГО в мобильном банке 
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27.01.2022

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27.01.2022

В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 1059 классов и 12 школ, по ковиду - 61 класс
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27.01.2022 16:12

Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века

Археологи Челябинского государственного университета обнаружили предположительное местонахождение крупнейшего на Урале археологического памятника каменного века.

Объединив данные исследований разных лет, ученые высказали гипотезу, что один из крупнейших в регионе памятников – поликультурная площадка эпохи мезолита-неолита – находится в Саткинском районе.

«Мы предположили это, поскольку вся береговая линия на протяжении двух километров берега озера Зюраткуль между двумя стоянками, открытыми в 1968-м году, является территорией подъемных сборов и просматривается визуально. Вероятнее всего, мы имеем дело с одним поликультурным археологическим объектом – огромной площадкой, которая осваивалась древним населением в эпохи мезолита-неолита. Если рассматривать такую гипотезу в качестве рабочей, то данный объект, возможно, является одним из крупнейших археологических памятников каменного века на Урале», – отметила директор центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Полевой сезон-2021 вообще стал для археологов ЧелГУ очень продуктивным. В Брединском районе, возле поселка Андреевский, исследователи обнаружили новое поселение бронзового века, а на давно изученных памятниках подтвердилось наличие весьма значительного неисследованного культурного слоя и была найдена уникальная часть литейной формы для украшений.

А при раскопках в Варненском районе (на территории Михеевского ГОКа) знатоками прошлого были замечены стоянка рудокопов и рудник, изучать который будут с применением новейших методов геоархеологии, сообщает сегодня, 27-го января, пресс-служба вуза.

археология
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого июля 2022 года экскурсоводы, гиды-переводчики и инструктора-проводники обязаны будут од
27.01.2022

Все экскурсоводы, гиды и переводчики обязаны будут проходить аттестацию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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27.01.2022

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27.01.2022

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27.01.2022 15:17

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27.01.2022 15:15

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25.01.2022 15:30

Фотограф из Челябинска делает наряды для куколок из термонаклеек для пасхальных яиц

25.01.2022 15:04

Три хоккеиста магнитогорского «Металлурга» включены в состав олимпийской сборной России

25.01.2022 14:56

ВТБ отказывается от бумажных закладных при оформлении ипотеки

25.01.2022 14:49

В Челябинскую область доставлена первая партия вакцины от ковида для жителей от 12 до 17 лет

25.01.2022 14:36

Полицейские Челябинска почтили память погибших при исполнении служебного долга коллег

25.01.2022 14:30

У губернатора Челябинской области – новый заместитель

25.01.2022 14:25

«Гражданский патруль» в Челябинской области взял паузу