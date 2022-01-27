Челябинские археологи высказали гипотезу о местонахождении крупнейшего на Урале памятника каменного века

Археологи Челябинского государственного университета обнаружили предположительное местонахождение крупнейшего на Урале археологического памятника каменного века.

Объединив данные исследований разных лет, ученые высказали гипотезу, что один из крупнейших в регионе памятников – поликультурная площадка эпохи мезолита-неолита – находится в Саткинском районе.

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«Мы предположили это, поскольку вся береговая линия на протяжении двух километров берега озера Зюраткуль между двумя стоянками, открытыми в 1968-м году, является территорией подъемных сборов и просматривается визуально. Вероятнее всего, мы имеем дело с одним поликультурным археологическим объектом – огромной площадкой, которая осваивалась древним населением в эпохи мезолита-неолита. Если рассматривать такую гипотезу в качестве рабочей, то данный объект, возможно, является одним из крупнейших археологических памятников каменного века на Урале», – отметила директор центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова.

Полевой сезон-2021 вообще стал для археологов ЧелГУ очень продуктивным. В Брединском районе, возле поселка Андреевский, исследователи обнаружили новое поселение бронзового века, а на давно изученных памятниках подтвердилось наличие весьма значительного неисследованного культурного слоя и была найдена уникальная часть литейной формы для украшений.

А при раскопках в Варненском районе (на территории Михеевского ГОКа) знатоками прошлого были замечены стоянка рудокопов и рудник, изучать который будут с применением новейших методов геоархеологии, сообщает сегодня, 27-го января, пресс-служба вуза.