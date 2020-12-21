В Кыштыме спасли пса, который провалился в 13-метровую шахту

В Челябинске полностью расселили десять многоквартирных домов

В России могут начать зарабатывать на частных вытрезвителях

Жители Челябинской области не готовы делать прививку от COVID

В Верхнеуральске афера с жильем для детей-сирот переросла в уголовное дело

Подрядчик сорвал сроки строительства набережной в Челябинске по вине чиновников

На улицах Мира и Дегтярева в Челябинске появился незапланированный каток

В Челябинской области начнет работу автоинформатор по ковиду

Челябинские архитекторы работают над созданием рейтинга проектов жилой застройки

В Челябинске появится рейтинг проектов жилой застройки, благодаря которому – надеются городские власти – застройщики начнут возводить добротные, качественные дома.

Созданием данного рейтинга занимается управление архитектуры и градостроительного проектирования Челябинска. По словам заместителя главы южноуральской столицы по городской среде Александра Егорова, рейтинг позволит оценить качество строящегося жилья и его соответствие общероссийским и мировым трендам строительства многоквартирных домов.

«Оценка будет проводиться по следующим блокам: градостроительные решения, благоустройство дворов, организация входных групп, архитектурные решения фасадов, планировка квартир. В оценку войдут такие требования, как квартальные застройки, наличие домов разных типов и визуальных акцентов, сомасштабность человеку, использование подземного пространства, безбарьерный вход, наличие мест индивидуального хранения и помещений совместного использования, приспособленность первых этаже к размещению бизнеса, подъезды на обе стороны, часть дворов без машин», - рассказал Александр Егоров.

Чиновник отметил, что рейтинг позволит любому желающему ознакомиться с требованиями к современному жилью 21-го века.