Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса на территории военной части в Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, часть в Липецке выбрана не случайно: здесь в военно-воздушных войсках служит большое количество представителей Южного Урала, Свердловской области и Новосибирска. Часть из них вернулась с боевых дежурств, часть – только готовится к вылетам.

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Первым перед собравшимися выступил народный артист РФ Николай Глазков. Затем - участники ансамбля «Маэстро Аккордеон». В их исполнении прозвучали песни Сергея Трофимова, Леонида Утесова, музыка Арно Бабаджаняна.

В составе концертной бригады были и артисты Государственного ансамбля танца «Урал». Они исполнили уральскую польку с перехватами, пляс «Враспашку», хореографическую картинку «Сваты».

Ведущим концерта был Святослав Хазов.