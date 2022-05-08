08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
08.05.2022
В Магнитогорске зажгут свечи Победы
08.05.2022
Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны
08.05.2022
Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»
Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части
08.05.2022
Жизнь и смерть в Рубежном
06.05.2022
Джон Паркер: Президент США Байден и есть тот Дьявол
06.05.2022
Священнослужители разных конфессий объединились против украинского фашизма
05.05.2022
В Челябинской области семьи погибших в спецоперации военных получают по одному миллиону рублей
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022
Газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным
04.05.2022
Первомай объединил тысячи челябинцев
01.05.2022
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
30.04.2022