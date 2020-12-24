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Челябинские чиновники с помощью Ёлки желаний исполняют детские мечты

В преддверии Нового года челябинские чиновники взялись исполнять детские мечты. Замечательный и всеми любимый праздник стал отличным поводом, чтобы подарить юным горожанам подарки и хорошее настроение.

Председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров и вовсе примерил на себя роль Деда Мороза. Во время благотворительной акции в челябинской мэрии он снял с Ёлки желаний синий шар, внутри которого находилась записка от братьев записка от братьев Генингов: шестилетнего Максима и 13-летнего Дмитрия.

Как оказалось, Дима увлекается IT-технологиями, посещал кружки по программированию, даже вел свой ютуб-канал, поэтому на Новый год он попросил Яндекс-станцию. По мнению подростка, умная колонка поможет ему и дальше развиваться этой сфере. К слову, Дима самостоятельно разобрался в инструкции и настроил Яндекс-станцию.

Маленький Максим был очень рад получить долгожданный конструктор лего «Майнкрафт». Кстати, сегодня, 24-го декабря, у малыша еще и день рождения. Администрация Челябинска поздравляет именинника.

Как рассказали в пресс-службе городской мэрии, на этом встреча братьев Генингов и Рината Кучитарова не заканчивается. На следующей неделе все вместе они посетят базу «Автоматизированной системы управления дорожным движением», в котором аккумулируется вся информация о светофорах города. Обоим ребятам это очень интересно.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов тоже не остался в стороне.

Он встретился с девятилетним Арсением и подарил ему коньки, защиту и шлем. Еще одна мечта с Ёлки желаний была исполнена.

Заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне исполнил мечты двух братьев, Егора и Никиты, и их маленькой сестренки Ксюши.

Старший брат Егор - чемпион мира по быстрым шахматам, осенью этого года вместе с Никитой увлекся гандболом. Поэтому мальчишки попросили у Ёлки желаний специальный мяч, рюкзак (точно такой же, как у членов сборной России по гандболу) и полное собрание книг о Гарри Поттере.

Ксюша получила в подарок большой набор для творчества.