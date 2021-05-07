Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение

В Челябинске День добровольцев Донбасса, который Россия празднует шестого мая вот уже седьмой год, защитники Новороссии начали отмечать - к обоюдному удовольствию - в гостях у своих юных подопечных из Копейска.

В этот особенный для себя день мужчины в форме привезли в детский дом настоящую сказку – приглашенный участником боевых действий на Донбассе Филиппом Венедиктовым защитник Новороссии Влад Маgic в течение двух часов показывал ребятам фокусы.

Это было настоящее волшебство – мастер трюков из Екатеринбурга, член Российской Ассоциации иллюзионистов сумел заинтриговать и поразить всех присутствующих, включая самих добровольцев.

Тепло простившись с детьми, которые стали им уже совсем родными, челябинские воины по традиции собрались у памятника участникам Русской Весны в поселке Тарасовка, где в этот день несли почетный караул коркинские юнармейцы, почтив память погибших товарищей минутой молчания и возложив цветы.

У памятника участникам Русской Весны Филипп Венедиктов вручил челябинцам награды за участие в боях за донецкий аэропорт и медали «Боевого братства Новороссии», что стало возможным благодаря товарищам из Алтайского отделения Союза добровольцев Донбасса и солдатского Совета добровольцев.

Не забыли защитники Новороссии и навестить могилу прежнего настоятеля храма Всех Святых иерея Александра Погудина, который многие годы всеми силами помогал добровольцам и был им, как отец (жизнь 52-летнего священнослужителя оборвал коронавирус – трагедия произошла в ночь с 14-го на 15-е декабря 2020-го года).

Филипп Венедиктов поблагодарил челябинских добровольцев за неравнодушие к внутренним делам участников боевых действий на Донбассе и за активную гражданскую позицию – защитники Новороссии не остаются в стороне и от проблем всего региона, по мере сил помогая жителям Челябинска и Челябинской области.

Так, добровольцы на регулярной основе в качестве волонтеров принимают участие в акции фонда продовольствия «Русь» «Корзина доброты» - помогают формировать и развозить продуктовые наборы нуждающимся слоям населения. К слову, в прошлом году в свой праздник защитники мирного населения Донбасса также совершали добрые дела - помогали храму Всех Святых в оказании волонтерской помощи социально незащищённым слоям населения, в том числе малоимущим и маломобильным горожанам (участники боёв за Новороссию сформировали и отправили адресатам продуктовые наборы).

Кроме прочего, добровольцы Донбасса в Челябинске вносят свой ощутимый вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, посещают учебные заведения южноуральской столицы. Например, в конце апреля Филипп Венедиктов в качестве инструктора работал в восьмой школе и 76-й гимназии – в рамках взаимодействия с колледжем предпринимательства и отраслевых технологий, готовящем курсантов по специальности «Правоохранительная деятельность»: с данным образовательным учреждением и конкретно с заведующим кафедрой правоохранительной деятельности, ветераном боевых действий на Северном Кавказе Андреем Муравьевым добровольцев связывает тесная дружба и объединяет плодотворное сотрудничество.

Так, 29-го апреля в гимназии №76 Челябинска в рамках проекта «Хранители будущего» челябинского регионального общественного движения «Союз ветеранов локальных войн», председателем совета которого является депутат думы Челябинска Виталий Родионов, состоялся урок мужества, завершивший цикл встреч со школьниками южноуральской столицы. В гостях у гимназистов побывали сам Виталий Родионов, Андрей Муравьев со своими курсантами и Филипп Венедиктов, представлявший челябинских добровольцев Донбасса.

Ребятам рассказали о службе в силовых структурах, героях Советского Союза и Российской Федерации. Школьники проявили большой интерес к выставке оружия и элементов экипировки.

Днем ранее, 28-го апреля, в рамках профориентационной работы курсанты специальности «Правоохранительная деятельность» челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий провели в школе №8 Центрального района южноуральской столицы - при активном участии Филиппа Венедиктова, который проводил военно-патриотическую работу с ребятами из этого учебного заведения на протяжении трех дней, с 27-го по 29-е апреля, - практическое занятие по оказанию первой помощи при огнестрельном ранении.

Как отметил Андрей Муравьев, при проведении занятия очень пригодился опыт боевых действий на Северном Кавказе и на Донбассе преподавателей колледжа.