Челябинские дорожники уже приступили к ямочному ремонту

В Челябинске сегодня, десятого марта, специалисты приступили к комиссионному обследованию и ремонту улично-дорожной сети города.

Об этом в своем телеграм-канале рассказала мэр Наталья Котова.

«Для проведения полноценных дорожных работ необходимы устойчивые среднесуточные плюсовые температуры, а пока подрядчики устраняют дефекты с помощью холодной асфальтобетонной смеси», - сообщила глава Челябинска.

По словам Натальи Котовой, такой быстрый ямочный ремонт позволит дорожникам временно ликвидировать опасные аварийные очаги до момента, когда можно будет начинать плановые работы.

«Если вы знаете о проблемных участках, сообщайте о них по номеру: 8-951-771-7325. Можно направить фото», - отметила градоначальница.