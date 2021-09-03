Челябинские общественники обнаружили еще один люк, прикрытый фанерой

Активисты «Гражданского патруля» обнаружили в Челябинске открытый люк на тротуаре за остановкой «Молодежная». Он наполовину прикрыт фанерой.

Общественники в социальной сети вновь обратились к администрации города с просьбой обратить внимание на проблему открытых канализационных люков и навести порядок.

«Администрация Челябинска, исправьте, пока кто-то туда не рухнул! Также закрыть люк (не досками, как сейчас, а по-нормальному) нужно на Линейной, 59», - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска и СК проводится проверка информации о падении ребенка в открытый люк колодца инженерных сетей, расположенный вблизи жилого дома по переулку Мамина. Колодец был прикрыт фанерным листом.

Ранее, 22 мая текущего года, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор на территории Заячьего острова в Калининском районе и погибла. Прокуратура области начала проверку, а СК возбудил уголовное дело. Также в конце мая этого года несовершеннолетний провалился в открытый коллектор рядом с Южно-Уральским государственным университетом.

Глава Челябинска на аппаратных совещаниях в мэрии уже не раз поднимала вопрос об открытых канализационных колодцах. Наталья Котова неоднократно требовала, чтобы коммунальщики взяли его на особый контроль. Однако открытые люки продолжают появляться. Один из них вчера, второго сентября, рядом с проезжей частью по улице Российской (возле площади Павших революционеров в Центральном районе) обнаружила корреспондент агентства «Урал-пресс-информ».