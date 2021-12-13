13.12.2021
Магнитогорскому цирку разрешили использовать животных в культурно-развлекательных целях
13.12.2021
За неделю ковид оборвал жизни 208 южноуральцев
12.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 13 декабря
11.12.2021
Юная челябинка заняла призовое место на всероссийском конкурсе красоты «Мисс Останкино»
11.12.2021
В 100-летний юбилей челябинского театра драмы высокими наградами отметили выдающихся актеров
11.12.2021
В шести городах Челябинской области НМУ продлены на выходные
Активиста «Гражданского патруля» из Златоуста задержали с наркотиками
24.11.2021
Сотрудники УФСБ пресекли канал незаконного сбыта «синтетики» в Челябинской области
25.10.2021
Полицейские Челябинска прикрыли деятельность крупной нарколаборатории
21.10.2021
Жителя Миасса в «Telegram» научили готовить наркотики
19.10.2021
В Челябинске задержан «закладчик» из Таджикистана
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021