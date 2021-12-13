Активиста «Гражданского патруля» из Златоуста задержали с наркотиками

В Златоусте (Челябинская область) вчера, 12-го декабря, задержали с наркотиками местного активиста общественной организации «Гражданский патруль» Андрея Королева, известного своей критикой в адрес представителей органов власти, борца с недобросовестными управляйками.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Королев находится под подпиской.

Информация о задержании общественника появилась в группе «Черный список Златоуста» в ВКонтакте и была подтверждена собственным источником агентства «Урал-пресс-информ».

Местные жители активно обсуждают случившееся в данном сообществе. Одни пишут, что Королев – обычный уголовник и что «туда ему и дорога», другие не сомневаются, что его подставили, и отмечают, как сильно он помогал простым людям в решении их проблем.