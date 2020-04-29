Челябинские памятники Героям приводят в порядок по случаю приближающегося Дня Победы

В Челябинске памятники героям Великой Отечественной войны и участникам локальных конфликтов приводят в порядок к 75-летию Победы.

Как сообщила агентству "Урал-пресс-информ" заместитель начальника управления информационной политики администрации Челябинска Ксения Дурманова, например, сегодня, 29-го апреля, на бульваре Славы моют две стелы с именами южноуральцев, погибших в горячих точках.

В мэрии уточнили, что все памятники и мемориалы должны заблестеть уже к первому мая - для Челябинска это не только праздник Весны и Труда, но и день окончания масштабной уборки в городе (включая улично-дорожную сеть и внутридворовые территории), начатой 20-го марта.

Тем временем, житель города прислал редакции агентства "Урал-пресс-информ" фотографии стел на бульваре Славы у памятника "Доблестным защитникам Отечества" с высеченным именами 622-ти южноуральцев, 18 из которых были удостоены звания Героя России посмертно, 604 погибли при выполнении воинского долга за пределами Российской Федерации (в том числе в боевых операциях на Северном Кавказе) в период с 1971-го по 2012-й год. Снимки были сделаны челябинцем неделю назад, 29-го апреля.

По мнению горожанина, гранитные плиты находятся далеко не в лучшем состоянии, хотя мемориальный комплекс был торжественно открыт совсем недавно - в январе 2019-го года.

Напомним, работы по установлению двух стел велись с лета 2018-го. Необходимые для реализации данного проекта (по многочисленным просьбам общественников, а также матерей и жен погибших южноуральцев) выделил тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский.