ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинские "пивнушки" продолжают работать несмотря на ограничения

Фото: 
Владимир Шахнаров
Общество
Сегодня, 18:19
Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске в период неблагополучной ситуации по коронавирусу открываются новые пивные магазины и продолжают работать бары. Как оказалось, далеко не все горожане готовы соблюдать режим самоизоляции, хотя власти призывают именно к этому.

В редакцию агентства "Урал-пресс-информ" обратился местный житель, который сообщил, что, несмотря на введенные ограничения, в Челябинске продолжают работать пивные магазины и бары.

"Работает бар на Свердловском проспекте, 8 а также на Комсомольском проспекте. В Ленинском районе по улице Пограничной работает пивной магазин и открылся еще новый. С вывеской. Почему полиция их не проверяет? Это же не товары первой необходимости", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции - коронавирусом.

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки.

 

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 15:14
В России за сутки подтверждено 771 случай коронавируса, в УрФО – шесть новых
Сегодня, 15:09
Центр Челябинска заблокировала полиция
Сегодня, 14:46
В Челябинской области начнут обследовать на коронавирус пожилых жителей
Сегодня, 13:49
У сотрудника банка в Кизиле получен положительный тест на коронавирус, у фельдшеров заболевание не выявлено
Сегодня, 11:58
В Челябинской области открыта «горячая линия» по коронавирусу и действиях в период самоизоляции
Сегодня, 11:18
Жителей Челябинской области приглашают вписать свою строчку в историю страны
Сегодня, 11:01
В Челябинской области отделения Почты России возобновили свою работу
Сегодня, 10:32
Митрополит Григорий объедет Челябинск с молитвой Пресвятой Богородице
Сегодня, 10:30
В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавируса
Сегодня, 10:19
Кузнецов: Очного формата обучения в школах Челябинской области ожидать не стоит
Общество
Сегодня, 14:46
В Челябинской области начнут обследовать на коронавирус пожилых жителей
Общество
Сегодня, 18:09
Пять новых вопросов
Блиц-опрос Алексея Текслера по коронавирусу
Новости
Сегодня, 18:43
Культура
Челябинские оперные певцы начали петь на своих балконах
Сегодня, 18:30
Общество
На Увильдах "выловили" нарушителей карантинного режима
Сегодня, 17:59
Экономика
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
Сегодня, 17:58
Среда обитания
Природоохранная прокуратура заявила об опасных бактериях в Тургояке
Сегодня, 15:26
Происшествия
В Челябинской области мошенники оштрафовали женщину за нарушение дистанции в магазине
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:30
Общество
На Увильдах "выловили" нарушителей карантинного режима
Вчера, 22:55
Общество
Текслер: Ситуацию по медицинским маскам держим на контроле
Вчера, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Вчера, 10:35
Общество
Сегодня в Челябинске продезинфицируют более 30 улиц
Вчера, 10:28
Общество
Генпрокуратура потребовала провести проверку по факту взрыва бытового газа доме Магнитогорска
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика