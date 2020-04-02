Челябинские "пивнушки" продолжают работать несмотря на ограничения

В Челябинске в период неблагополучной ситуации по коронавирусу открываются новые пивные магазины и продолжают работать бары. Как оказалось, далеко не все горожане готовы соблюдать режим самоизоляции, хотя власти призывают именно к этому.

В редакцию агентства "Урал-пресс-информ" обратился местный житель, который сообщил, что, несмотря на введенные ограничения, в Челябинске продолжают работать пивные магазины и бары.

"Работает бар на Свердловском проспекте, 8 а также на Комсомольском проспекте. В Ленинском районе по улице Пограничной работает пивной магазин и открылся еще новый. С вывеской. Почему полиция их не проверяет? Это же не товары первой необходимости", - рассказал собеседник агентства.

Напомним, 25 марта президент России Владимир Путин выступил в своем телеобращение к гражданам и сообщил о том, что необходимо предпринять меры по борьбе с распространением вирусной инфекции - коронавирусом.

В торговых центрах должны быть закрыты все магазины, которые торгуют одеждой, развлекательные центры для детей, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, аттракционы, аквапарки.