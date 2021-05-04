Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон

Сотрудники ГИБДД Челябинска приняли участие в открытии мотосезона. Полицейские напомнили байкерам о необходимости использования мотошлема и защитной амуниции, а также о соблюдении правил дорожного движения и взаимовежливости на дорогах.

Представители мотосообществ Челябинска и Челябинской области собрались на Театральной площади. Мотошоу приковало внимание всех участников дорожного движения независимо от возраста. Ценителям мототранспорта было на что посмотреть – здесь были представлены чопперы, кроссовые и гоночные мотоциклы, скутеры, мопеды, трициклы.

Госавтоинспекция обратилась к участникам мероприятия с призывом соблюдать правила дорожного движения ради сохранения жизней на дорогах.

«Не забывайте, что вас ждут дома родные и близкие. Соблюдайте правила дорожного движения», - призвал байкеров начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.

Особое внимание инспекторы ГИБДД обратили на необходимость использования специальных средств защиты: мотошлемов, налокотников, наколенников, перчаток, специальной одежды, обуви, световозвращающих элементов, а также соблюдения скоростного режима. Впрочем, об этом знают не только бывалые, но и начинающие любители мотоциклов.

«Обязательно нужна мотоциклетная защита. Это специальная обувь, штаны и шлем», - рассказал юный мотоциклист Борис.

В день открытия мотосезона каждый желающий смог проверить себя в конкурсе на знание правил дорожного движения. Победителей, без ошибок справившихся с экзаменационными билетами, наградили сотрудники ГИБДД.

Напомним, в 2021 году в Челябинске зарегистрировано уже шесть дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, травмы в которых получили семь человек.