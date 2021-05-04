04.05.2021
В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
04.05.2021
Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
04.05.2021
Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
04.05.2021
Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие
04.05.2021
Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
04.05.2021
Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021
С праздником Первомая!
01.05.2021
Православные Челябинской области готовятся к встрече Пасхи
30.04.2021
Как будут учиться студенты Челябинской области в майские праздники
29.04.2021
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021