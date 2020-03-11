Челябинские полицейские предлагают заработать на оружии

В Челябинской области в 20-й раз стартует межведомственная акции Росгвардии и полиции по добровольной сдаче оружия и боеприпасов. Южноуральцам гарантируют освобождение от уголовное ответственности и обещают денежное вознаграждение.

Акция «Оружие» стартует 16 марта. В ее рамках любой житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, имеет право сдать их в ближайший отдел полиции, при этом государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение, при условии отсутствия за оружием криминального происхождения.

Финансирование программы осуществляется за счет средств регионального бюджета. Всего на реализацию проекта в 2020 году выделен один миллион 300 тысяч рублей.

Так, например, за сданное охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, человек получит четыре тысячи рублей, охотничий карабин оценен в семь тысяч, огнестрельное оружие – в пять, а газовое – в две тысячи рублей.

Самым дорогим в перечне сдаваемого оружия является переносной зенитно-ракетный комплекс типов: «Стрела-2», «Стрела-2М» и «Игла». За него гражданин получит 35 тысяч рублей.

Добавим, в Челябинской области мероприятие проводится с 2000 года. За весь период её существования жителям региона выплачено более 17 миллионов рублей. Южноуральцы же, в свою очередь, за 19 лет сдали более 8500 единиц оружия, свыше 356 тысяч боеприпасов, 571 гранату, 415 килограммов взрывчатых веществ, 5 гранатомётов и 4 пулемёта.

Самым уникальным оружием, сданным в 2019 году, стало ружьё 1944 года выпуска, хранившееся у жителя Варны.