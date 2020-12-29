Челябинские поликлиники будут принимать пациентов все новогодние каникулы

Все муниципальные поликлиники Челябинска в период новогодних праздников будут работать и принимать больных ежедневно.
Подробные графики, контактные телефоны и информация для пациентов размещены на сайтах учреждений, рассказали в горздраве.
Службы скорой помощи, стационары, службы неотложной помощи, а также травматологические пункты и call-центры поликлиник южноуральской столицы будут работать все дни, с первого по десятое января, круглосуточно.
В последний день уходящего года, 31 декабря, будут обслужены все пациенты поликлиник, получившие талон на эту дату.
Первого и седьмого января, с восьми утра до трех часов дня, в поликлиниках Челябинска будет организован прием пациентов с острыми состояниями. Call-центры для приема вызовов и неотложная помощь будут работать круглосуточно.
Четвертого и восьмого января все поликлиники города будут работать в плановом режиме.
Со второго по шестое января и с восьмого по десятое января 2021-го года с восьми утра до семи вечера в каждом филиале всех муниципальных поликлиник будет обеспечен ежедневный прием пациентов с острыми состояниями.
Для медицинской помощи температурящим пациентам на дому (впервые обратившиеся, динамическое наблюдение пациентов, выдача лекарственных препаратов, взятие мазков) обеспечен ежедневный режим работы выездных бригад.
В ежедневном режиме организована выдача лекарственных препаратов пациентам с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях поликлиники, на дому, в первичных сортировочных отделениях КТ.
Выдача справок о смерти организована ежедневно, за исключением первого и седьмого января.
Все телефоны служб неотложной помощи размещены здесь.