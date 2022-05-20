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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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20.05.2022

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20.05.2022 11:48
Фото: МЧС

Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В память о 27 миллионах погибших в годы Великой отечественной войны по всей России высаживаются 27 миллионов деревьев. Мероприятия проходят в рамках международной акции «Сад памяти», цель которой увековечить память каждого, кто не вернулся с полей сражений.

Впервые акция состоялась в 2020 году, за два года к акции присоединилось более двух миллионов человек из 85 регионов России. Порядка 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали масштабную инициативу. Свою руку к благородному делу приложили сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Молодые саженцы нашли новый дом в городском бору Челябинска. Посадка происходила под руководством сотрудников главного управления лесами Челябинской области. После инструктажа присутствующие принялись за дело. Работали парами, за дело взялись бойко и уверенно. Один делал лунку, другой сажал в неё саженец. За пару часов участникам удалось высадить более 3000 двухлетних сеянцев сосны обыкновенной.

«Считаю, что это очень нужное и важное дело. Таким способом можно почтить память наших дедов и прадедов, не вернувшихся домой. У меня воевал прадед, он был командиром танка, пусть эти молодые побеги будут напоминать о его подвиге ради нашей родины», - говорит заместитель начальника 2-й пожарно-спасательной части Дмитрий Будковский.

Всего в этом году, в рамках проекта, на территории региона планируется высадить 980 тысяч молодых деревьев.

Челябинская область поддерживает акцию «Сад памяти» третий год подряд, за это время на территории региона высажено полтора миллиона молодых деревьев. В этом году посадки, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, уже прошли на территориях Карталинского, Варненского, Нагайбакского, Чебаркульского, Красноармейского, Октябрьского, Пластовского и Увельского муниципальных районов. Кроме того, памятная акция прошла в Миасском, Усть-Катавском городских округах и в  Челябинске.

«Я считаю, что «Сад памяти» – это не просто лесовосстановительные работы, это возможность создать символ благодарности людям, которые отдали свои жизни ради нашего будущего», – сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Напоминаем, в акции также уже приняли участие более тысячи человек, в числе которых представители Законодательного собрания Челябинской области, Росприроднадзора, министерства общественной безопасности, ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», министерства образования и науки, главного управления юстиции, министерства сельского хозяйства региона, ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», Российской железной дороги, регионального Центра защиты леса и департамента по УрФО.

Международная акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Участие в ней может принять любой желающий. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф.

Автор: Инна Шемаева
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Расширен перечень категорий граждан, которые могут стать участниками ЖСК

18.05.2022 14:47

В Челябинске подросток травмировался на заброшенной стройке

18.05.2022 14:45

Пушилин: нацистов ждет трибунал

18.05.2022 14:35

В 2022 году в Челябинской области капитально отремонтируют и оснастят 17 школ

18.05.2022 13:27

Средняя стоимость молока в Челябинской области за год выросла на 13 рублей

18.05.2022 13:19

В Миассе на основе импортных аналогов разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

18.05.2022 13:17

Работы челябинских художников «в цифре» могут попасть на выставку в Дубае

18.05.2022 13:15

В Челябинской области снижаются показатели младенческой смертности

18.05.2022 13:14

За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев

18.05.2022 13:13

Челябинские экоактивисты уличили мэрию в искажении фактов ради расширения улицы Худякова

18.05.2022 13:01

ВТБ: активность мошенников в мае выросла на треть

18.05.2022 12:50

В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей

18.05.2022 12:09

Душил тонометром и резал ножом: челябинец убил родную бабушку

18.05.2022 12:08

В Челябинске мальчик упал в строительный котлован

18.05.2022 12:03

Глава ГУ МВД Челябинской области поощрил отличившихся сотрудников ГИБДД

18.05.2022 11:59

В Челябинске появится школа и детсад в Белом