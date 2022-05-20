Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»

В память о 27 миллионах погибших в годы Великой отечественной войны по всей России высаживаются 27 миллионов деревьев. Мероприятия проходят в рамках международной акции «Сад памяти», цель которой увековечить память каждого, кто не вернулся с полей сражений.

Впервые акция состоялась в 2020 году, за два года к акции присоединилось более двух миллионов человек из 85 регионов России. Порядка 50 стран ближнего и дальнего зарубежья поддержали масштабную инициативу. Свою руку к благородному делу приложили сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

Молодые саженцы нашли новый дом в городском бору Челябинска. Посадка происходила под руководством сотрудников главного управления лесами Челябинской области. После инструктажа присутствующие принялись за дело. Работали парами, за дело взялись бойко и уверенно. Один делал лунку, другой сажал в неё саженец. За пару часов участникам удалось высадить более 3000 двухлетних сеянцев сосны обыкновенной.

«Считаю, что это очень нужное и важное дело. Таким способом можно почтить память наших дедов и прадедов, не вернувшихся домой. У меня воевал прадед, он был командиром танка, пусть эти молодые побеги будут напоминать о его подвиге ради нашей родины», - говорит заместитель начальника 2-й пожарно-спасательной части Дмитрий Будковский.

Всего в этом году, в рамках проекта, на территории региона планируется высадить 980 тысяч молодых деревьев.

Челябинская область поддерживает акцию «Сад памяти» третий год подряд, за это время на территории региона высажено полтора миллиона молодых деревьев. В этом году посадки, посвященные 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, уже прошли на территориях Карталинского, Варненского, Нагайбакского, Чебаркульского, Красноармейского, Октябрьского, Пластовского и Увельского муниципальных районов. Кроме того, памятная акция прошла в Миасском, Усть-Катавском городских округах и в Челябинске.

«Я считаю, что «Сад памяти» – это не просто лесовосстановительные работы, это возможность создать символ благодарности людям, которые отдали свои жизни ради нашего будущего», – сказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.

Напоминаем, в акции также уже приняли участие более тысячи человек, в числе которых представители Законодательного собрания Челябинской области, Росприроднадзора, министерства общественной безопасности, ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», министерства образования и науки, главного управления юстиции, министерства сельского хозяйства региона, ОГУ «Противопожарная служба Челябинской области», Российской железной дороги, регионального Центра защиты леса и департамента по УрФО.

Международная акция «Сад памяти» продлится до 22 июня. Участие в ней может принять любой желающий. Все точки высадки деревьев доступны на официальном сайте садпамяти2022.рф.