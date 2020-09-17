ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Челябинские садики начали подключать к теплоснабжению

Общество
Сегодня, 19:12
Размер текста

В девять детских садов и одну больницу Челябинска сегодня, 17 сентября, пришло тепло.

Теплоснабжающая организация подала ресурс по заявке руководителей учреждений, отмечают в городском управлении ЖКХ.

Напомним, отопительный период стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов по шкале Цельсия держится пять дней подряд, а завершается, когда среднесуточная температура превышает эту отметку в течение аналогичного периода.

У детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений есть возможность получить отопление раньше старта отопительного сезона. Для этого руководителю учреждения необходимо обратиться в свою теплоснабжающую организацию с заявлением и подтвердить готовность объекта к приему теплоносителя.

Социальные учреждения, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, могут быть подключены к отоплению раньше срока только по решению, принятому на общедомовом собрании собственников МКД, при условии технической готовности дома к приёму тепла и наличии поданной заявки от управляющей компании в адрес теплоснабжающей организации.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 13:57
За сутки еще у семи школьников выявили ковид
Сегодня, 13:49
Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля
Сегодня, 13:21
Жители Челябинска продолжают активно жаловаться на подтопления
Сегодня, 12:16
Судьбу постановления ЗСО по Челябинскому бору будет решать Седьмой Кассационный суд
Сегодня, 11:28
В Челябинской области продолжается рост числа новых случаев коронавируса за сутки
Сегодня, 10:17
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыта одна школа и 129 классов
Сегодня, 09:55
Отопительный сезон стартовал в пяти муниципалитетах Челябинской области
Сегодня, 09:28
Храм Покрова в селе Булзи обрел свой голос
Вчера, 21:35
Анонсы событий и мероприятий на 17 сентября
Вчера, 18:18
Второй апелляционный суд отменил решение Челябинского облсуда и ЗСО по границам городского бора
Политика
Сегодня, 11:11
Выборы депутатов Заксобрания Челябинской области седьмого созыва признаны легитимными. Списки избранных
Среда обитания
Сегодня, 17:09
Воздух станет чище?
Алексей Текслер предложил Мечелу ускорить сроки реализации экологического соглашения
Новости
Сегодня, 19:18
Общество
По требованию прокуратуры в Златоусте объявили аукцион по содержанию бездомных животных
Сегодня, 17:26
Происшествия
Полицейские Магнитогорска ищут соучастника избиения и поджога
Сегодня, 17:16
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
Сегодня, 16:59
Происшествия
В Челябинске задержан беглец из Тюмени, находящийся в федеральном розыске
Сегодня, 16:33
Общество
«Ростелеком» заботится о здоровье будущих медиков Южного Урала
Материалы рубрики
Сегодня, 19:18
Общество
По требованию прокуратуры в Златоусте объявили аукцион по содержанию бездомных животных
Сегодня, 17:16
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 18 сентября
Сегодня, 16:33
Общество
«Ростелеком» заботится о здоровье будущих медиков Южного Урала
Сегодня, 14:59
Общество
Директор челябинской школы запрещает ходить на занятия девочке с розовыми волосами
Сегодня, 13:49
Общество
Суровые челябинские дорожники уложили асфальт вокруг не способного к движению автомобиля
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика