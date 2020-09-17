Челябинские садики начали подключать к теплоснабжению

В девять детских садов и одну больницу Челябинска сегодня, 17 сентября, пришло тепло.

Теплоснабжающая организация подала ресурс по заявке руководителей учреждений, отмечают в городском управлении ЖКХ.

Напомним, отопительный период стартует тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов по шкале Цельсия держится пять дней подряд, а завершается, когда среднесуточная температура превышает эту отметку в течение аналогичного периода.

У детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений есть возможность получить отопление раньше старта отопительного сезона. Для этого руководителю учреждения необходимо обратиться в свою теплоснабжающую организацию с заявлением и подтвердить готовность объекта к приему теплоносителя.

Социальные учреждения, расположенные в нежилых помещениях многоквартирных домов, могут быть подключены к отоплению раньше срока только по решению, принятому на общедомовом собрании собственников МКД, при условии технической готовности дома к приёму тепла и наличии поданной заявки от управляющей компании в адрес теплоснабжающей организации.