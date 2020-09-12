Челябинские сантехники позвали цыган и представили первые креативные канализационные люки

В Челябинске вчера, 11-го сентября, стартовал квест по поиску креативных канализационных люков, на презентации которых состоялся концерт с участием цыганского ансамбля.

Квест заключается в следующем: до 17-го сентября нужно найти три креативных люка, сделать с ними фото, выложить его в Инстаграм с хэштэгом #найдилюк и поучаствовать в розыгрыше, в котором можно выиграть путевку в «Баден-Баден» на четырех человек.

Среди рекламодателей, заказавших такие люки, - региональные компании ТД «СантехУрал», «LD» и «Челябинвестбанк». Данный проект является хорошей рекламной инвестицией, потому что срок такой рекламы при хорошем раскладе составляет около ста лет (при вложении всего около 30-ти тысяч рублей).

На презентации люков присутствовал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль. Он отметил, что акция была организована в столице Южного Урала генеральным директором компании «СантехУрал» Сергеем Ермаковым, предложившим установку в городе люков с индивидуальным дизайном в прошлом году.

«Нам эта идея понравилась, мы ее поддержали. Установленные люки – хорошие, добротные и качественные. Эта идея вписывается в курс на создание комфортной городской среды. Места расположения креативных люков были выбраны там, где люди их увидят. Например, нет смысла ставить люк на Свердловском проспекте, где ездят машины. Их устанавливают в таких местах, где гуляют люди. К счастью, таких мест становится больше», - отметил Сергей Шаль.

Всего в городе установили уже семь таких люков, три из них располагаются в непосредственной близости от главных достопримечательностей города на улице Кирова и проспекте Ленина. Впрочем, организаторы проекта надеются, что сами люки тоже станут своего рода достопримечательностями.

Например, Александра Каптел, сотрудница Дворца культуры поселка Новосинеглазово, разработала около 50-ти идей дизайна люков с различными мотивационными посланиями. Они тоже могут появиться на улицах нашего города.

Всего администрация города дала добро на размещение 130-ти люков по всему Челябинску, большинство из которых планируют установить в центре города.

Сергей Ермаков, генеральный директор ТД «СантехУрал», рассказал, почему ему пришла в голову эта инициатива.

«Я путешествовал по разным странам и городам и обращал внимание на канализационные люки. Особенно меня впечатлили люки в Китае, вокруг них собирались толпы людей, и все фотографировались, всем было интересно. Я зашёл в Инстаграм, и меня удивило, что некоторые фото люков имеют больше лайков, чем популярные блогеры», - поделился Сергей Ермаков.

Он сообщил, что компания «СантехУрал» является коммуникатором между МУП ПОВВ, администрацией города и заказчиком.

«Это творчество, которое у нас под ногами, поэтому мы своей инициативной внесли маленький вклад в то, чтобы наш город стал краше», - добавил Сергей Ермаков.

Тем, кто опасается, что подобные креативные канализационные люки могут украсть, организаторы напоминают: каждый такой люк весит 60 килограммов. Не самой легкой задачей похищение люков сделает и их расположение на центральных пешеходных улицах.