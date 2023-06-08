Челябинские священники крестили на фронте более 200 бойцов

Священники из Челябинской области крестили 200 бойцов и причастили более тысячи воинов во время очередной командировки в зону СВО, сообщает челябинская епархия.

Духовным окормлением воинов в прифронтовой зоне занимались руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами протоиерей Димитрий Егоров и помощник командира 21-й смешанной авиационной дивизии по работе с верующими военнослужащими протоиерей Евгений Мартенец. Они также доставили бойцам гуманитарную помощь.

В епархии отметили, в военных условиях молиться начинают даже те, кто никогда не молился. «Ребята подходили и рассказывали, как они шли по минному полю, и Господь их сохранил. Один боец с легким ранением рассказывал, как в метре от него приземлился снаряд, воткнулся в землю и не разорвался. Он сказал, что после этого готов просто не выходить из храма, – рассказал отец Димитрий и добавил. - Хочется, конечно, чтобы религиозные чувства в нас просыпались без риска для жизни. Сегодня духовная мобилизация нужна буквально всем».

Любой, кто находится в зоне СВО, ощущает нависшую опасность, и священники – не исключение. «Чтобы не бояться смерти, нужно быть совсем безумным человеком, – говорит батюшка. – Представьте: садишься в машину, надо за день проехать сто с лишним километров, и ты не знаешь, что тебя сегодня ждет. Мы были свидетелями артобстрела, рядом страдали, погибали люди. И это заставляет не просто думать о Боге, а молиться искренне, горячо, по-настоящему».

Священник заверяет: сегодня армия в достатке обеспечена питанием, обмундированием, медикаментами. Тем не менее, поддержка для бойцов очень важна: «Ребята по-прежнему ждут писем. Радуются конфеткам, термобелью. Это им нужно, это им важно, и когда приезжает священник, они очень рады и благодарны. Особенно это ощущаешь, когда приезжаешь к бойцам штурмовых рот, для которых каждый бой может стать последним», – рассказал отец Димитрий.

Сейчас отец Димитрий и отец Евгений вернулись на Южный Урал, служат на своих приходах и собираются с силами в ожидании новых командировок.