Челябинские тракторостроители оказывают помощь военнослужащим СВО

Работники Челябинского тракторного завода, моторное производство которого интенсивно работает над выполнением производственного плана по выпуску дизельных двигателей, стараются оказывать и другую помощь российской армии.

Так, сотрудники ЧТЗ собрали более полумиллиона рублей для участников специальной военной операции, которые были переданы в Общественную палату региона. На собранные заводчанами деньги будет закуплено техническое оборудование, необходимое для защиты военнослужащих в сложных боевых условиях. Оно будет отправлено бойцам 83-й десантно-штурмовой бригады, где служит много выпускников челябинского училища штурманов, выпускников челябинского лицея №1 и других жителей Южного Урала.

Участницы женского клуба «Уралочка» при ЧТЗ занимаются плетением маскировочных сетей для нужд военных.

Также ветераны завода сшили и передали на сборный пункт отправки простыни и подушки для раненых бойцов, необходимые ленты для изготовления маскировочных сеток. Заводчанами были приобретены медицинские аптечки, газовые портативные плиты для приготовления пищи и газовые баллоны к ним.

В одной из недавних телепрограмм Никита Михалков, рассуждая о традициях, вспомнил чьи-то слова: традиции – это не поклонение пеплу, а передача огня. Вот и сегодняшние события вспоминаются рядом с другим, ставшим уже историей – 80 лет назад был сформирован и ушел на фронт Уральский добровольческий танковый корпус.

Так и случилось, что все, вплоть до пуговиц, покупали на «рабочие деньги» - это был в прямом смысл танковый корпус сверх плана.

Тогда – 80 лет назад – в каждой из трех областей Урала предстояло сформировать по одной танковой бригаде. Для них челябинцы должны были изготовить 74 танка, набрать и за месяц обучить около трех тысяч бойцов.

За полторы недели марта было подано почти пятьдесят тысяч заявлений стать бойцами-танкистами. Но происходившее было действительно сверх плана. А план на всех военных заводах, откуда предстояло набрать бойцов, выполнять было нужно. Поэтому руководители предприятий не стремились отпускать на фронт своих рабочих.

В итоге в Челябинске было набрано около трех тысяч человек, из них около трехсот - с тракторного завода, где собирались танки для формировавшейся бригады.

На озере Смолино в марте 1943-го года разместились подразделения танковой бригады. Здесь проходило обучение будущих танкистов.

Добровольцев на фронт собирали всем миром: люди приносили продукты, теплые вещи, полотенца, носки, портянки.

Девятого мая 1943 года на площади перед челябинским главпочтамтом состоялся исторический митинг, на котором бойцам зачитали наказ от трудящихся Южного Урала.

Сегодня на этом месте в центре города стоит монумент «Добровольцам-танкистам», автором которого является Лев Головницкий.