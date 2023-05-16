Челябинские трамваи изменят свои маршруты на время ремонта путей по проспекту Победы

В Челябинске трамваи №6, №15 и №18 изменят свои маршруты на время капитального ремонта путей на участке проспекта Победы между улицами Болейко и Кирова.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», городской электротранспорт будет ходить по измененным маршрутам в период с 22 часов 19 мая до пяти утра 19 июня.

«Шестерка» на время капремонта трамвайных путей будет ходить следующим образом: ЧТЗ - Горького - ЧГРЭС. Трамвай №15 будет развозить пассажиров по маршруту «Чичерина - Кирова - Карла Маркса - ЧТЗ», №18 - «ЧМК - Кирова - Карла Маркса - Чистопольская».

В период ремонта трамвайных путей челябинским пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами №8, №9, №34 и №45. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной