Челябинские травматологи поставили на ноги пострадавшего в ДТП байкера

Челябинские травматологи поставили на ноги байкера, серьезно пострадавшего в ДТП. Обе ноги у мужчины оказались сломаны: правая – в четырех местах, левая – в колене.

Как вспоминает Сергей Фатеев, теперь уже бывший пациент Челябинской областной клинической больницы, он не справился с управлением, возвращаясь домой из Самары, с клубного мероприятия.

«Мы ехали колонной в шахматном порядке. Я - во внутренней полосе. На одном из перекрестков передо мной встала машина в повороте налево. Я попытался уйти от столкновения, но, видать, немножко не хватило опыта и расстояние было слишком маленькое. Я побоялся сбить товарища, который ехал рядом, и зацепил задний правый угол», - рассказывает Сергей.

Первую помощь ему оказали товарищи по клубу, доставили в ближайшую больницу. Оттуда пострадавшего привезли в ЧОКБ.

Спасали Сергея Фатеева врачи отделения множественной и сочетанной травмы (травмцентра первого уровня). Мужчине провели несколько сложнейших операций, в его судьбе принимали участие все врачи отделения, которое открылось десять лет назад для лечения пациентов, пострадавших на трассе М5 в результате ДТП.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, это основное направление работы подразделения. Ежедневно санавиация доставляет сюда пациентов со всей области - вертолетами и реанимобилями. В травмцентре лечат самых проблемных пациентов - после того, как их состояние стабилизируют в районных больницах и травмцентрах второго и третьего уровней.

«Всем отделением надо мной поработали. Прошел через руки всех врачей. Надежнее рук я не видал. Молодцы, вся команда просто на подбор. Наркоз у меня был спинальный, поэтому я практически все операции лежал и разговаривал с ними. Рассказывал о мотоциклах. А с Вениамином Александровичем мы даже пели песни. Есть такой инструмент - фламинго, им Вениамин Александрович как раз что-то делал с моей ногой и напевал «Розовый фламинго», а я подпевал…» - вспоминает Сергей Фатеев.

Врач-травматолог Николай Саенко рассказывает, что пациент поступил в состоянии средней степени тяжести.

«Сначала пришлось установить аппараты временной фиксации на бедра и голени, и дальше мы уже постепенно исправляли все повреждения организма. С помощью остеосинтеза зафиксировали места переломов - установили внутрикостные стержни и пластины», - говорит врач.

Заведующий отделением травматологии №2 ЧОКБ, куда входит травмцентр первого уровня, Кирилл Абрамов отмечает, что, если бы не было многофункциональной больницы, не было бы здесь и этого отделения. Это, по словам завотделением, основополагающий момент.

«Наше отделение находится там, где оно и должно находиться. Во-первых, у нас есть все функциональные возможности для диагностики и лечения, во-вторых, у нас всегда рядом все необходимые специалисты, причем высококлассные, которых мы привлекаем для лечения пациента. Внутрибрюшным кровотечением занимаются хирурги, травмой почек - урологи, травмами мозга - нейрохирурги. Именно совместная работа приводит к хорошим результатам в лечении политравмы», - подчеркнул Кирилл Абрамов.