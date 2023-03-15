Челябинские власти купили детям-сиротам 63 квартиры

В 2023 году власти Челябинска купили для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 63 квартиры.

Практически все приобретенные управлением капитального строительства в муниципальную собственность жилые помещения находятся в Тракторозаводском районе.

Как сообщает пресс-служба мэрии, во втором квартале этого года детям-сиротам Челябинска планируется вручить ключи от 105 квартир.

В администрации города рассказали, что с 2014 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 983 жилых помещения, в том числе 125 - в прошлом году.