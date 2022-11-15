15.11.2022
В Татарстане разбилась семья с маленькими братьями-близнецами из Челябинской области
15.11.2022
Южноуральские девушки продолжают рисковать интимными фото в соцсетях
15.11.2022
Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
15.11.2022
В Челябинске оставшуюся без крыши остановку «1-я Охотничья» скоро починят
15.11.2022
В Верхнеуральском районе в ДТП погибли водители большегрузов
15.11.2022
В Челябинске от бешенства снова умер домашний кот
Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов
Новые павильоны устанавливают в том числе и на ранее пустовавших остановках
10.11.2022
Коркинские власти призывают горожан голосовать за новые остановки
24.10.2022
Челябинцы ругают вандалов за нападение на новую остановку на площади Революции
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
27.06.2022
Челябинские власти сообщили о масштабном обустройстве трамвайных остановок в этом году
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022