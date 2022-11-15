Челябинские власти планируют закупить еще 48 остановочных комплексов

В Челябинске в настоящее время прорабатывается вопрос закупки еще 48-ми остановочных комплексов. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила временно исполняющая обязанности председателя городского комитета дорожного хозяйства Ирина Степанова.

По ее словам, в 2022 году КДХ Челябинска выполнил работы по замене и установке 25-ти остановочных павильонов на ранее пустовавших остановках общественного транспорта.

Силами подведомственной организации МБУ «Геоцентр» в Челябинске на сегодняшний день установлено 88 комплексов, до конца текущего года планируется установить еще 14 объектов.

Кроме того, 24 остановочных комплекса «Геоцентр» закупил дополнительно – для установки в новом году.

Как отметила Ирина Степанова, павильоны устанавливают там, где их раньше не было, а также с учетом обращений челябинцев, которые просят власти как заменить существующую остановку, так и установить остановочный комплекс на пустующих точках ожидания общественного транспорта.

Ирина Степанова также рассказала, что в настоящее время комитет дорожного хозяйства Челябинска провел торги на ремонт посадочных площадок с установкой павильонов на трамвайных остановках по проспекту Победы: «Молдавская» (один павильон), «Солнечная» (два), «Университет» (один), «Косарева» (один) и по улице Каслинской: «Каслинский рынок» (два павильона) и «Улица Островского» (два).