Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля

Челябинские власти рассказали о ходе строительства одной из важнейших транспортных артерий города - улицы Бейвеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, до октября 2024 года на участке от Салавата Юлаева до микрорайона №47 для жителей будут обустроены дорога по три полосы в каждом направлении, тротуары, разделительный газон и все необходимые элементы благоустройства.

Сейчас подрядчик уже выполнил объем работ на 1,2 тысячи погонных метров: устроена ливневая канализация, отсыпан скальный грунт, выполнен дренаж, устроено основание из ЩПС и щебня, установлен бортовой камень.

Планируется, что уже в начале сентября подрядная организация начнет укладку двух нижних слоев асфальтобетона.

Также в мэрии рассказали, что в настоящее время проектируется строительство дороги на следующем участке улицы Бейвеля - от Краснопольского проспекта до улицы профессора Благих. Кроме того, в микрорайоне «Парковый» также ведется проектирование улиц Мусы Джалиля и Маршала Чуйкова.