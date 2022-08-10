10.08.2022
Челябинец с битой напал на прохожих и ограбил их
10.08.2022
Сотрудники УФСБ помешали жителям Еткульского района наладить сбыт самодельного оружия
10.08.2022
Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля
10.08.2022
Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило
10.08.2022
Еще один эпизод в деле «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна
10.08.2022
Златоустовский «Омнибус» пополнит афишу уроков-спектаклей сказочной премьерой
Челябинские власти рассказали о ходе строительства улицы Бейвеля
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022
Текслер: Железная дорога особенно сейчас важна для экономики региона
05.08.2022
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022