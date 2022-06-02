02.06.2022
Сотрудники челябинского зоопарка выявили у косолапого Малыша проблемы со здоровьем
02.06.2022
ВТБ увеличил выдачу ипотеки на 40% в мае
02.06.2022
О борьбе с необоснованным ростом цен узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
02.06.2022
Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
02.06.2022
В Челябинской области суточная заболеваемость ковидом пока остается выше прошлогодней
02.06.2022
Челябинцев приглашают в Дом Покровского на спектакль о Франце Кафке и его возлюбленной
Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра
28.05.2022
Подземная «дичь» Челябинска
15.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
17.05.2021
В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
20.08.2019
Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении экс-директора парка имени Пушкина
Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек
01.06.2022
Бетонный «привет», или Оборотная сторона челябинского благоустройства
31.05.2022
Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным
30.05.2022
Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США
30.05.2022
В Нью-Йорке напротив здания ООН появились очень русские лавочки
30.05.2022