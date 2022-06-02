Челябинские власти рассказали о ситуации с подземным переходом возле Торгового центра: совсем скоро некогда проблемный объект, долгое время находившийся в удручающем состоянии и пугавший горожан своим сомнительным внешним видом, окончательно преобразится.

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Как отмечает сегодня, второго июня, пресс-служба администрации Челябинска, в настоящее время работы по ремонту «подземелья» уже близки к завершению. Так, до десятого июня подрядная организация – ООО «Транс-экспедиция, выигравшая апрельский аукцион, закончит штукатурить и красить стены, после чего в переходе будут установлены антивандальное освещение и новые перила.

Отметим, данный переход находится на развязке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Стоимость контракта на проведение ремонта объекта составляет почти полтора миллиона рублей.